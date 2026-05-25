'Madrid, Comunidad' será el lema de la imagen institucional del Ejecutivo autonómico para dar la bienvenida al santo padre

El Gobierno ultima el mayor despliegue policial en Madrid por la visita del papa León XIV con 14.000 agentes

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MadridEspaña ultima los preparativos para la visita del papa León XIV, que se extenderá desde el día 6 al 12 de junio. Con un amplio dispositivo previsto para su despliegue con motivo de la ocasión, la Comunidad de Madrid estima que el acontecimiento tenga un impacto económico que ha cifrado entre 90 y 120 millones de euros en la región.

'Madrid, Comunidad' será el lema de la imagen institucional del Ejecutivo autonómico para dar la bienvenida al santo padre, con una imagen suya rodeada de familias y niños como futuro de la sociedad, como ha explicado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, que ha detallado también este lunes el amplio dispositivo institucional que desplegará la Administración regional con motivo de la visita del pontífice, para lo cual se reforzará el transporte público y los servicios de emergencias y asistenciales.

Retransmisiones en directo en la Puerta del Sol y más de 700 puestos de trabajo en el Centro Internacional de Prensa en Correos

Con motivo de la cita, todas las sedes institucionales de la Comunidad de Madrid se engalanarán con lonas con la imagen. Además, la fachada de la Real Casa de Correos se iluminará con los colores de la bandera del Estado Vaticano, amarillo y blanco, desde el 6 de junio y durante la estancia del papa en la región.

De igual modo, a lo largo de estos días, la Real Casa de Correos será el Centro Internacional de Prensa, un espacio de más de 3.600 metros cuadrados que permanecerá operativo las 24 horas del día y acogerá a más de 2.100 medios de comunicación nacionales e internacionales acreditados. Para ello, ya se trabaja en la adecuación de las instalaciones con un dispositivo integrado por 80 trabajadores.

Además, en la Puerta del Sol se instalará una plataforma para retransmisiones en directo de las televisiones acreditadas.

En total, el Centro Internacional de Prensa contará con más de 700 puestos de trabajo y más de 40 pantallas y paneles LED. Para todo ello, este despliegue técnico estará supervisado por un equipo de 15 profesionales encargados de garantizar en todo momento la seguridad digital mediante sistemas de monitorización continua y protección de las telecomunicaciones.

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80 colegios y dos polideportivos, a disposición para alojar a los peregrinos que acuden a ver al papa León XIV

Por otro lado, la Comunidad de Madrid pondrá a disposición de la organización distintos espacios para la celebración de encuentros multitudinarios durante la visita oficial, como el Movistar Arena, donde está previsto un acto con representantes de la sociedad civil y un pabellón de Ifema Madrid, que acogerá el encuentro del santo padre con los voluntarios.

Además, también habrá espacios para el alojamiento de peregrinos tanto en la capital como en municipios madrileños de más de 50.000 habitantes. Así, se han ofrecido a la organización alrededor de 80 colegios e institutos públicos de la región y dos polideportivos, que permitirán el uso de sus instalaciones por parte de peregrinos y voluntarios durante la visita.

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Refuerzos en la infraestructura sanitaria y el suministro de agua potable por la visita del papa

Según se ha detallado, el Summa 112 coordinará y supervisará el dispositivo sanitario desplegado con motivo de la visita del papa a Madrid, tanto el destinado a garantizar la salud del papa y su comitiva, como de toda la infraestructura asistencial que se extenderá en las calles para cubrir los distintos eventos como la propia estancia de peregrinos y visitantes.

De ese modo, a los más de 560 profesionales sanitarios, que cada día cubren el operativo asistencial del Summa 112, se sumará un equipo de más 40 mandos sanitarios y se reforzarán los Centros Coordinadores de Urgencias y Emergencias.

De igual modo, el Gobierno regional ha diseñado, a través de Canal de Isabel II, un dispositivo especial de suministro de agua potable para atender a madrileños y peregrinos. Para ello, se instalarán 18 estructuras de abastecimiento con un total de 162 puntos de agua distribuidos en distintos espacios de Plaza de Lima, Paseo de la Castellana y Plaza de Cibeles.

Además, el Canal de Isabel II pondrá en funcionamiento dos vehículos Water Truck o aguanetas, destinados especialmente a facilitar el acceso al agua a personas con movilidad reducida. Este operativo se completará con 22 fuentes públicas permanentes situadas en los principales recorridos de los actos programados.

Programación cultural nocturna especial y de acceso libre con carné de peregrino

Por otra parte, en lo relativo a las propuestas culturales, a través de los Teatros del Canal, la Comunidad de Madrid organizará una programación cultural nocturna especial bajo el título 'No la debemos dormir' con motivo de la visita del papa.

Esta iniciativa gratuita, dirigida principalmente a jóvenes, se desarrollará entre la medianoche y las 05:00 horas del domingo 7 de junio para ofrecer espacios culturales durante la madrugada entre los distintos actos religiosos programados. El acceso será libre, previa presentación del carné de peregrino y hasta completar aforo por orden de llegada.

La programación se completará con sesiones de DJ representativas de la diversidad de la escena electrónica madrileña y nacional.