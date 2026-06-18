El incendio, en una zona de campos de rastrojo, está junto a la carretera LV-7031y a la vía del tren
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LleidaLa línea de la alta velocidad entre Barcelona y Madrid está interrumpida en el tramo entre las estaciones de Lleida y Camp de Tarragona a causa de un incendio forestal declarado en L'Albi (Lleida) por la proximidad del fuego a la zona de la línea ferroviaria.
Según informa Protección Civil de la Generalitat de Cataluña, se ha activado la prealerta del plan de emergencias ferroviarias Ferrocat. Los Bombers de la Generalitat han recibido el aviso a las 10.30 de la mañana en el teléfono de emergencias 112 y han activado 22 dotaciones terrestres, con seis medios aéreos, para tratar de controlar este fuego.
Se trata de un incendio que afecta a campos de rastrojos en una zona muy cercana a la línea ferroviaria y también a la carretera LV-7031. Por ese motivo, los bomberos han pedido a Adif la paralización de la circulación de los trenes.
Por su parte, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) informa que la interrupción del servicio se ha realizando siguiendo las indicaciones de los Bombers de la Generalitat, de los que esperan instrucciones para poder restablecer la circulación. El incendio se localiza en el kilómetro 471 de la línea ferroviaria y el servicio está interrumpido desde las 11.00 horas. Los tres operadores de alta velocidad están afectados por este nuevo incendio forestal en Cataluña.
Un fuego que se produce cerca de una zona donde este pasado fin de semana se declaró uno en Cervià de Les Garrigues (Lleida), que afectó a unas 33 hectáreas, y en cuya provincia los bomberos siguen desplegados para tratar de controlar un incendio en Talavera, declarado este miércoles por la tarde.