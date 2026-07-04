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Preocupación por el incendio de Girona: los bomberos se centran en el flanco derecho mientras sigue el confinamiento de 12.000 personas

Preocupación por el incendio de Calonge: los bomberos se centran en el flanco derecho mientras sigue el confinamiento de 12.000 personas
Los bomberos se centran en el flanco derecho del incendio de Calonge. Informativos Telecinco
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El incendio en la Bisbal d'Empordà, Girona, ha arrasado con más de 2.400 hectáreas y 500 efectivos siguen trabajando en la zona: 400 bomberos y un centenar de la Unidad Militar de Emergencias. Todos han estado trabajando durante la noche y continúan con las labores de extinción. Las llamas han quemado una casa en una urbanización y la Generalitat ha cerrado el acceso al macizo de Les Gavarres.

Se mantiene el confinamiento de 12.000 personas de siete municipios y algunas zonas han tenido que ser desalojadas. Los vecinos de los barrios de Cabanyes, Mas d’Ambrós y Río de Oro han tenido que abandonar sus hogares. Unas 120 personas han dormido en el Pabellón Municipal de la localidad y la carretera C-66, que une este municipio con La Bisbal, permanece cerrada.

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Los bomberos insisten en que quedarse en casa con puertas y ventanas cerradas es la estrategia más segura. Ahora, los efectivos trabajan ahora en estabilizar el flanco derecho, que es el que más preocupa en estos momentos.

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Un operario habría originado el incendio al usar una radial a pie de carretera

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un trabajador que habría originado el incendio con un radial a pie de carretera. El calor y el viento no lo están poniendo fácil, ya que se espera un cambio que complicaría las tareas de control de las llamas. De momento, solo se han tenido que lamentar daños materiales y no hay víctimas mortales. Según 'eldiario.es', el alcalde de Calonge, Jordi Soler, ha asegurado que "el espectáculo era dantesto" y ha destacado que hay siete u ocho casas afectadas por las llamas.

El detenido es un operario que trabajaba con una radial a pie de carretera: los Mossos identifican también a su empresa
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Los municipios confinados son actualmente Calonge i Sant Antoni, Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’agaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní d’Heura, Forallac, la Bisbal, Llagostera y Santa Cristina d’Aro. El president de la Generalitat, Salvador Illa, se ha desplazado a La Bisbal, donde está el centro de mando de los servicios de emergencias, y ha pedido a la población seguir los confinamientos y las restricciones de movilidad.

"Este domingo empieza una ola de calor importante, que se alarga hasta el miércoles, y nos obliga a extremar las precauciones en todo el país”, ha resaltado. La Generalitat ha abierto una investigación a la empresa del trabajador para aclarar lo ocurrido.

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