Agencia EFE 07 JUL 2026 - 23:15h.

Un incendio en Porqueros, en León, ha obligado a confinar a decenas de vecinos tras el agresivo avance de las llamas

Declarado un incendio forestal en la zona de Los Visos en Barbate, Cádiz

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El incendio de Porqueros, declarado de Índice de Riesgo Potencial (IGR) dos, ha obligado este martes a confinar a 60 vecinos en la escuela del municipio de Zacos, así como ha provocado cortes en carreteras y en la vía férrea que han obligado al traslado en autobús de los pasajeros de un tren.

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha explicado en una nota de audio que múltiples rayos han provocado incendios en la provincia y que los servicios de extinción de incendios han trabajado especialmente en la localidad de Zacos, donde los vecinos han tenido que refugiarse en la escuela hasta que el fuego ha rebasado la localidad.

Todos los equipos movilizados

Diego ha subrayado que los medios terrestres van a trabajar con maquinaria durante la noche para perimetrar el incendio e intentar frenar la cabecera de las llamas entre en las próximas horas y a lo largo de la jornada del miércoles.

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Asimismo, este incendio también ha provocado el corte de la carretera provincial de la LE-5404, entre Maga de Cepeda y Villameca, y la vía ferroviaria que comunica León y Ponferrada. Concretamente, el tren de viajeros que estaba en tránsito ha parado en Astorga y 71 pasajeros han sido desde Astorga trasladados hasta Ponferrada en autobús.

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"Ha sido una situación complicada esta tarde. Con los medios puestos a disposición, ha permitido superarla y esperemos que en las próximas horas, una vez que se restablezca la comunicación ferroviaria y se abra la carretera, podamos descender ese IGR2 en Porqueros a IGR1", ha deseado.

Otros incendios

El incendio forestal en Ribota de Sajambre, en el municipio de Oseja de Sajambre (León), ha pasado de IGR 2 a 1 en las últimas horas al evolucionar sin riesgo ya para las poblaciones de Ribota y Pío.

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No obstante, el fuego ha avanzado en Asturias y en el flanco noroeste con una lengua de fuego en dirección al desfiladero del valle de los Beyos, entre los concejos asturianos de Amieva y Ponga y el término leonés de Oseja de Sajambre, que amenaza con desprendimientos que pueden llegar a cortar la carretera N-625.

Eduardo Diego ha informado de la constitución del mando unificado entre la Junta de Castilla y León y el Principado de Asturias, con el objetivo de unificar criterios técnicos y decisiones de emergencia.