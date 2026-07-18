Manuel Pimentel Málaga, 18 JUL 2026 - 13:08h.

La que durante casi medio siglo ha sido 'la pizzeria de los malagueños' cierra para siempre este domingo 12 de julio

El propietario del negocio afirma que se trata de "una decisión muy meditada, muy pensada y analizada" que responde a temas personales

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Málaga dice adiós a uno de sus establecimientos más emblemáticos. La pizzería Trastevere de La Malagueta, ubicada en la Avenida Cánovas del Castillo, echa el cierre definitivo tras 48 años sirviendo platos italianos.

Así, la que durante casi su medio siglo de historia ha sido 'la pizzeria de los malagueños', bajará sus persianas para siempre este domingo 12 de julio de 2026.

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Ettore Stecchini, el propietario de este mítico local anunciaba su despedida "con un nudo en la garganta" a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

"Nada es para siempre"

"Con un nudo en la garganta, lágrimas en los ojos y la cabeza llena de recuerdos, ha llegado el momento de decir que Pizzería Trastevere va a cerrar sus puertas para siempre", comenzaba. Stecchini, que ha regentado el restaurante italiano Trastrevere durante los últimos 35 años, asegura que detrás de esta decisión no hay problemas ecónomicos, de hecho, biene "cuando mejor estamos".

El empresario detalla que se trata de "una decisión muy meditada, muy pensada y analizada" que responde a temas personales. "Una decisión en la que por primera vez en mi vida, pongo por delante mi salud, mi felicidad y mi vida", según ha explicado. "Se me parte el alma de pensar que no volveré a ver mi Pizzeria, mi vida, mi refugio... Un lugar al que entré por primera vez con 4 años, y me voy a ir con 53", asegura.

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En dicho mensaje, continúa explicando que "El problema del personal ha matado mi libertad. Ahora, mientras mejor vayan las cosas, más difícil es todo… y debería de ser al revés. Y yo puedo llorar con un ojo, ya que mis empleados antiguos, son los mejores del mundo y jamás me han fallado."

"Pero ya no se puede delegar en nadie, ya no es como antes, y para acontecimientos surgidos inesperadamente, ya no tengo fuerzas ni medios para afrontarlos", continúa. Para su equipo, Stecchini solo ha querido dedicar buenas palabras: "los mejores del mundo".

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Clientes desde niños

La historia de este negocio se remonta a 1978, año en que abrió sus puertas a pocos metros del paseo marítimo. Fue así uno de los primeros restaurantes que acercaban la gastronomía italiana a la ciudad de Málaga.

Durante sus 48 años de actividad, el histórico local de la Malagueta ha servido pizzas y pasta italiana a generaciones enteras de familias. "Por nuestras mesas han pasado cuatro generaciones. Ahora me recuerdan entre lágrimas algunos clientes, que comenzaron a venir siendo niños y ahora traen sus nietos", explica Stecchini.

En su carta de despedida ha querido agradecer a los "cientos de trabajadores" que han pasado por el restaurante, así como a los clientes que durante más de cuatro décadas han acudido a desgustar sus platos.

"Solo nos queda agradecer a Ettore padre e hijo, Antolin, Massimo y por supuesto a todos los empleados de este lugar que siempre nos han tratado como familia", afirma uno de sus clientes mas veteranos. Este mensaje de cariño por parte de los clientes demuestra lo que describe Stecchini: "La Pizzería Trastevere está en los corazones malagueños y eso me llena de orgullo",