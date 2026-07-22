Asun Chamoso 22 JUL 2026 - 19:30h.

La propuesta destaca por un tejido reactivo a los rayos UV que cambia de color según la intensidad de la radiación solar

Barcelona dispone de 500 refugios climáticos este año, a menos de 10 minutos a pie

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BarcelonaEn plena ola de calor, la red de refugios climáticos de las ciudades son lugares para resguardarse de las altas temperaturas. En el corazón de Barcelona, a pie de La Rambla, destaca uno por su arte y su invitación a la reflexión. Está en la terraza del Centro Arts Santa Mònica, un antiguo convento del siglo XVIII, que funciona como un centro de creatividad.

Es la instalación 'Solar Index', un proyecto creativo de Naked Space, que convierte el lugar en un espacio donde resguardarse a salvo de los rayos del sol. La propuesta forma parte, un año más, de la red de refugios climáticos, que ofrece un espacio gratuito, habitable y accesible para el vecindario y las personas visitantes durante todo el verano.

Es el proyecto seleccionado en esta ocasión a través de la convocatoria abierta impulsada por el Santa Mònica para convertir su terraza en un oasis durante el verano. La propuesta destaca por un tejido reactivo a los rayos UV que protege al público de la radiación y garantiza una estancia libre de exposición solar. De este modo, la instalación transforma la luz y el calor en una experiencia compartida, al tiempo que invita a habitar la terraza de una manera más agradable y consciente.

Invitación a la reflexión

La instalación está formada por dos elementos principales. En la parte superior, un dosel circular fabricado con tejido de protección contra los rayos ultravioleta filtra la radiación solar y mantiene una relación abierta con el entorno, con vistas a La Rambla. En la parte inferior, una estructura hinchable crea un espacio compartido para el descanso y el encuentro, que permite múltiples formas de uso durante el día.

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Más allá de su función práctica como refugio climático, la instalación artística Solar Index invita a reflexionar sobre cómo el calor, la luz solar y las condiciones ambientales afectan a la manera en que convivimos y utilizamos el espacio público.

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La propuesta dialoga también con la exposición actual 'El asalto de la ilusión' en el Santa Mònica, que presenta una lectura del arte como una herramienta para producir ilusiones y engaños y explora cómo este, a lo largo de su historia, ha configurado progresivamente tanto nuestro deseo como lo que entendemos como realidad. Así, el proyecto plantea una arquitectura basada en la respuesta física de los materiales más que en la simulación digital. En un contexto cada vez más dominado por las pantallas y las imágenes artificiales, Solar Index reivindica una experiencia directa y corporal con el entorno.

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La creación de Naked Space continúa así su investigación sobre estructuras temporales y espacios de convivencia colectiva en las ciudades. El proyecto ha sido concebido desde una lógica de reutilización, y los materiales de la instalación tendrán una segunda vida en futuros proyectos del colectivo.

Refugio artístico y público

Con esta iniciativa, el Santa Mònica quiere reforzar su voluntad de entender el arte como un derecho y el espacio público como un bien común, promoviendo espacios de descanso, encuentro y convivencia abiertos a toda la ciudadanía. De esta forma, la terraza del centro se convierte en un lugar para compartir, descansar y relacionarse a través de una experiencia artística vinculada a los retos climáticos actuales.

El centro participa también en el proyecto comunitario #RavalEstiuEducatiu y ofrece espacios interiores, como la Sala Bar o el espacio participativo así como los exteriores como la terraza para descansar, conectarse al wifi, leer, jugar o relajarse, especialmente pensados para los jóvenes del barrio. Esta es la séptima edición de este proyecto del Grupo de Educación Comunitaria del Raval, dinamizado por la Fundació Tot Raval, en el que participan cada verano cerca de seiscientas personas gracias al trabajo conjunto de unas cuarenta entidades socioeducativas y equipamientos del barrio.

El Santa Mònica es un centro de artes público, gratuito y abierto a todo el mundo. El horario de apertura es de martes a domingo y los días festivos.