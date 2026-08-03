Polémica en Mollet del Vallés, en Barcelona, al quedarse fuera de la zona tensionada

Carlos Franganillo analiza las claves de la crisis de vivienda en España esta noche a las 21.00h en Informativos Telecinco

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Polémica en Mollet del Vallés, en Barcelona por la decisión de la Generalitat de sacarlo de la zona de alquiler tensionado. Los vecinos denuncian el difícil acceso a la vivienda, por la escasez de oferta y unos precios que siguen por las nubes. La realidad es que encontrar un piso en Mollet del Vallés es para muchos una odisea. "Llevamos dos años buscando una nueva vivienda y es imposible". Otros viven con sus padres y no tienen a medio plazo idea de dejar de hacerlo: "No se puede ir a ningún lado", informan A.López y C. Gramunt para Informativos Telecinco. Un dato lo confirma: "Hace tres meses que no entra ni un piso de alquiler", señala Montse Pedrosa de Fincas Venco. Y lo poco que hay está a precio de oro: "El otró día miré tres pisos de alquiler, lo más económico, 1.300 euros". Pues a esta realidad se suma el hecho de que Mollet del Vallés ha dejado, como otros 22 municipios, de considerarse zona tensionada, es decir, zonas donde existe un control en la subida del precio del alquiler. Enric Aragonés, del Sindicato de Inquilinos de Cataluña, considera "absurdo que haya 22 municipios que pierdan el precio tope del alquier como si en estas zonas no hubiera un problema con los precios de la vivienda".

Pero la Generalitat tiene claro que estos municipios ya no reunen las condiciones para ser considerados zonas tensionadas.

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha anunciado, pues, una importante actualización en el mapa catalán del alquiler: se prorroga por un año la declaración de Zona de Mercado Residencial Tensionado (ZMRT). Con esta actualización, el mapa de zonas tensionadas se amplía y pasa a incluir un total de 302 municipios. Esta cifra supone sumar más localidades a la lista, aunque, al salir algunas ciudades con una gran densidad de población, el número total de catalanes protegidos por este límite pasa de 7 a 6,1 millones de habitantes.

Así, un total de 118 municipios que ya tenían topes en los precios seguirán un año más dentro de esta medida protectora, cubriendo a casi 6 millones de vecinos. Se incorporan a la regulación 53 localidades (donde viven más de 255.000 personas) al comprobarse que el coste de comprar o alquilar casa se ha vuelto demasiado caro para sus vecinos. Por el contrario, 22 poblaciones dejan de tener tope de alquiler al haber mejorado sus cifras y no cumplir ya los requisitos que exige la ley.

Entre los municipios que salen de la lista destacan capitales y ciudades con mucho peso poblacional donde el mercado ha dado un respiro. En total, suman más de 634.000 habitantes que ya no estarán en zona tensionada.

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Entre las 22 localidades que salen se encuentran capitales como Lleida, ciudades de gran tamaño como Reus, Figueres, Granollers o Mollet del Vallès, y otros municipios como Banyoles, Berga, Tortosa, Parets del Vallès o Cervelló.

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Las comarcas de Girona lideran las nuevas incorporaciones con 16 municipios, seguidas de la Catalunya Central (9), el Camp de Tarragona (7), Barcelona y el Penedès (6 en cada caso), el Alt Pirineu i Aran y Lleida (4 cada una) y las Terres de l'Ebre (1).

Esta es la lista completa de las 53 nuevas localidades con límite al alquiler, informa Catalunya Press:

Comarcas Gironines: Bàscara, Campdevànol, Crespià, La Jonquera, Llagostera, Madremanya, Osor, Palau-sator, El Port de la Selva, Les Preses, St. Feliu de Pallerols, St. Gregori, St. Hilari Sacalm, St. Joan de les Abadesses, St. Joan les Fonts y Ullà.

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Catalunya Central: Callús, Cardona, Castellbell i el Vilar, Navarcles, Sallent, St. Martí de Centelles, St. Vicenç de Castellet, Sta. Eugènia de Berga y Torà.

Camp de Tarragona: Constantí, El Pla de Sta. Maria, La Pobla de Mafumet, Salomó, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Vila-seca y L’Espluga de Francolí.

Barcelona: Figaró-Montmany, Martorell, St. Andreu de la Barca, St. Iscle de Vallalta, Tordera y Vilalba Sasserra.

Penedès: Capellades, El Montmell, Bellvei, Els Hostalets de Pierola, Masllorenç y Sta. Margarida i els Monjos.

Alt Pirineu i Aran: Montferrer i Castellbò, La Pobla de Segur, Prats i Sansor y Ribera d’Urgellet.

Lleida: Agramunt, Rosselló, Torrefarrera y Vallfogona de Balaguer.

Terres de l'Ebre: Camarles.