En los últimos años no ha dejado de producirse un ascenso cada vez más pronunciado en el número de presos

Las prisiones catalanas están actualmente al 95% de su capacidad

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Las cárceles catalanas están al borde del colapso. Tanto es así que algunas, como la del Centro Penitenciario Mas D’Enric, situada en El Catllar, Tarragona, van a tener que instalar de forma inmediata módulos prefabricados para ampliar plazas.

Según datos del departamento de Justicia catalán, el pasado 31 de agosto de 2026 eran 9.597 los presos que soportaba el sistema, lo que en esencia significa que las prisiones catalanas estaban ya entonces al 95% de su capacidad, es decir, muy cerca de llegar al límite.

El número de presos en las cárceles catalanas no deja de incrementarse

Tal como puede apreciarse entre los datos y los gráficos compartidos desde la propia Generalitat de Cataluña, en los últimos años no ha dejado de producirse un ascenso cada vez más pronunciado en el número de presos que albergan sus cárceles.

Hasta el año 2014 había más personas internadas que en la actualidad, con un pico máximo de 10.532 en 2010 que fue reduciéndose hasta los 9.294 del citado 2014. Desde entonces, no dejó de observarse un descenso sostenido que, además, se acentuó con la pandemia de coronavirus, a partir de 2020. Sin embargo, desde 2023 la tendencia se ha invertido: no deja de crecer, pasando de los 7.213 de 2022 a los 9.597 de la actualidad.

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“Con posterioridad a la pandemia, de 2023 a 31 de agosto de 2026, hemos pasado de 7.729 a 9.597 personas internadas”, señala el informe de la Generalitat, que desgrana a continuación algunos datos claves del “crecimiento”.

Comparando “datos de finales de 2022 (a fecha 31/01/2023) con los de agosto de 2026”, destacan en primer lugar que, “respecto a las mujeres, que explican una parte muy insignificante del incremento (3,73 %)”, se ha “mantenido el porcentaje de población nacional y extranjera (65-66 % nacionales frente a 34-35 % extranjeras). En cifras absolutas: 309-353 nacionales frente a 167-178 extranjeras”.

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Sobre ello, precisan que “las mujeres en situación preventiva han pasado del 13,45 % al 18,46 %”, destacando así que ahora “hay más mujeres en régimen preventivo”.

“El porcentaje de mujeres penadas disminuye del 87 % al 82 %”, apuntan.

Por otro lado, el informe incide en que los delitos contra el patrimonio, los delitos relacionados con drogas y los homicidios explican de manera continuada entre el 75 % y el 83 % de los ingresos en prisión: patrimonio entre un 42 % y un 45 %; drogas entre un 19 % y un 28 %, y homicidios entre un 12 % y un 14 %, con una tendencia a la disminución de los delitos de tráfico de drogas.

Los hombres concentran el mayor incremento en el número de presos

Los hombres, por su parte, “explican la mayor parte del incremento” en el número de presos en cárceles catalanes. Un 97%, en total, según resaltan los datos del departamento de Justicia catalán.

“Han pasado de 7.237 a 9.066 (de 2022 a 2026)”, detallan, indicando que “ha habido un incremento de 1.829 personas, de las cuales 133 son menores de 25 años (el 7,27 %) y el 93 % del incremento corresponde a adultos”.

De 2022 a 31 de agosto de 2026, “los menores de 25 años han pasado de 770 a 903 (se han incrementado un 17,3 %) y los adultos, de 6.467 a 8.163 (incremento del 26 %)”.

Ahondando en este último, el informe además especifica que “la distribución de los menores de 25 años entre nacionales y extranjeros se ha mantenido estable en el mismo periodo (el 25 % son españoles y el 73 % extranjeros)”. En total, “a finales del año 2022 había 578 extranjeros y 192 españoles, mientras que a 31 de agosto de 2026 había 679 extranjeros y 244 españoles”.

En este sentido, apuntan que “la población extranjera joven ha pasado del 42 % al 47 %”, mientras añaden que “respecto al incremento más relevante, correspondiente a 1.696 hombres adultos, cabe indicar que 1.256 son hombres extranjeros y 440 son españoles”. “Esto supone que la población de hombres extranjeros adultos ha pasado de representar el 42% de la población masculina interna al 47%”, detallan.

Por otro lado, “el porcentaje de internos preventivos españoles, tanto jóvenes como adultos, se ha mantenido estable (13-14 %), mientras que el de hombres extranjeros se ha incrementado del 26 % al 27 % (de finales de 2022 a 2026)”, según expone la Generalitat, que aprecia además una “tendencia al alza de la población extranjera en situación preventiva”.

La tipología delictiva de los hombres presos en prisiones catalanas

Respecto a la tipología delictiva de los hombres presos en cárceles catalanas, la conclusión del informe es que “los delitos más frecuentes se mantienen estables”.

Los delitos de patrimonio centraban el 41,80% de los delitos en 2022, por un 40,72% a principios de 2026. Los de drogas ocupaban un 15,05% entonces, frente a un 13,67% este año. Por su parte, los de homicidios eran un 10,86% en 2022, por un 10,58% este 2026, mientras los delitos contra la libertad sexual representaban un 10,03% frente a un 10,24% ahora.

Por último, destaca el informe, “este 2026 también han aumentado los delitos de violencia machista: en 2022 eran 593 casos (8,11 %) y en el año 2026 pasan a ser 973 casos (10,73 %)”. Y ello cuando aún faltan tres meses y medio para terminar el año.