El hombre enviado a prisión por el crimen de Yesa imitó el 'modus operandi' de Daniel Sancho

El sospechoso ha ingresado en la prisión provisional en Zuera en Zaragoza.

Las pruebas que incriminan al detenido tras el hallazgo de un cuerpo en el embalse de Yesa, Zaragoza: un móvil, restos de sangre y una sierra

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El sospechoso del asesinato del francés que apareció descuartizado en el embalse de Yesa ha sido enviado a prisión y todas las pruebas indican que imitó el 'modus operandi' de Daniel Sancho para acabar con la vida de Edwin Arrieta.

En el auto dictado esta tarde por el juez de la plaza nº 1 del Tribunal de Instancia de Ejea de los Caballeros decreta, para el investigado, prisión provisional comunicada y sin fianza y acuerda su ingreso en la cárcel de Zuera. La prisión provisional se ha acordado por apreciarse, riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, informa El Periodico de Aragón.

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La detención se produjo por la mañana tras la entrada y registro del domicilio que el presunto asesino compartía con la víctima en el barrio de la Milagrosa de Pamplona, según informa la Guardia Civil en un comunicado.

El perro de la víctima, clave en la investigación

El pasado 4 de agosto, el cuerpo del fallecido, un ciudadano francés de 60 años, apareció descuartizado -se encontraron una cabeza y alguna extremidad,- y esparcido en por el embalse de Yesa, en término de Sigüés (Zaragoza).

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Tras días de investigación, la pista de 'Xur', el perro perdido de la víctima y hallado cerca del embalse de la Morea, fue clave para identificar al arrestado. Los agentes comprobaron que tenía microchip, cuya lectura proporcionó un nombre, un teléfono y una dirección. Aunque el teléfono estaba apagado, varias gestiones permitieron localizar otro número vinculado a la misma vivienda, informa El Diario Vasco.

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Encontraron al sospechoso en su domicilio con ropa mojada, neopreno y zapatos embarrados

Al localizarle, los investigadores se encontraron al hoy detenido y enviado a prisión junto a la ropa mojada, un neopreno y zapatos embarrados. Además, sus respuestas eran incoherentes y su estado de nerviosismo, elevado.

El sospechoso, tras el atestado policial, acabó reconociendo los hechos ante el juez, que decidió su ingreso en prisión provisional en Zuera (Zaragoza).

El acusado, vecino de Pamplona, se enfrenta a los delitos de asesinato, profanación y ocultación de cadáver, sabotaje de equipos informáticos y abandono de animales.

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Pero lo que más ha llamado la atención de los investigadores son los pararelismos de su 'modus operandi' con los utilizados por Daniel Sancho para acabar con la vida de Edwin Arrieta. El hombre compró una sierra de sable en un establecimiento próximo a su domicilio. En él, hallaron rastros de sangre en un techo del baño, así como evidencias de una limpieza con lejía.

La confirmación de que el presunto asesinó imitó a Daniel Sancho la encontraron los investigadores cuando comprobaron que en el teléfono del detenido había información sobre el crimen de Edwin Arrieta en Tailandia.

El análisis del teléfono móvil del detenido reveló búsquedas relacionadas con el seccionamiento de carne mediante herramientas cortantes, el estrangulamiento con bridas y el crimen de Edwin Arrieta y la posterior detención de Daniel Sancho en Tailandia. La manera de limpiar el cuarto de baño, más limpio que el resto de la casa también llamó la atención de los investigadores, que volvieron a recordar el crimen de Daniel Sancho.

A lo largo de la investigación se comprobó que la convivencia entre el asesinado y su presunto asesino en el domicilio era cuando menos convulsa, con denuncias cruzadas que ambos habían presentado previamente, con múltiples enfrentamientos e intervenciones policiales en la vivienda.