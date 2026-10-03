Numerosas personas se acercan a diario a fotografiar una pintura que conecta con la infancia de muchos

Kato, el grafitero que convierte en azulejos las fachadas de Triana, Sevilla: "La gente está encantada"

Compartir







GironaUn mural de 90 metros cuadrados que recrea una viñeta de Mortadelo y Filemón, el único por el momento en España con licencia oficial, rinde homenaje al desaparecido dibujante Francisco Ibáñez en Cassà de la Selva (Girona), donde se ha convertido en polo de atracción de visitantes.

La iniciativa ha tenido un amplio eco en redes sociales y, según explica a EFE el alcalde del municipio, Pau Presas, son numerosas las personas que se acercan a diario a fotografiar una pintura "que conecta con la infancia de muchos".

"Mortadelo y Filemón tienen un número de fans, seguidores y coleccionistas muy importante", añade Presas, que recuerda cómo, durante el proceso de elaboración del mural, el más grande de Españal dedicado a Ibáñez, mucha gente se interesó por la obra en la que trabajaba el artista urbano conocido como Werens.

Ramon Puig, uno de los pioneros del grafiti en Cataluña

Tras ese nombre artístico se encuentra uno de los pioneros del grafiti en Cataluña, Ramon Puig, originario de Sabadell (Barcelona) y que cuenta con creaciones en ciudades como Nueva York, Londres, Venecia, Berlín o Caracas.

La obra de Cassà de la Selva tiene que ver con la pasión de uno de sus vecinos, Vicenç Borrell, que llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento para ceder un espacio público que incluía convertir una pared deteriorada en un mural, aprovechando un plan local de embellecimiento de la población con arte urbano.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Su condición: que el motivo fuera el cómic más conocido de Francisco Ibáñez como homenaje a su ídolo, fallecido en 2023 en Barcelona a los 87 años. Mortadelo y Filemón vieron la luz por primera vez en 1958 en el interior de la revista Pulgarcito de Editorial Bruguera.

Borrell asume una pasión que derivó "en coleccionismo casi enfermizo", según relata a EFE, al tiempo que muestra el museo que ha puesto en marcha en la vivienda a la que pertenece la pared convertida ahora en mural.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La editorial Penguin Random House ha otorgado la licencia oficial

Bajo el régimen de visitas concertadas, quienes se acerquen a ver en plena calle la obra de Werens pueden también contemplar en ese espacio anejo cerca de 3.400 volúmenes entre cómics y libros divulgativos relacionados con Mortadelo y Filemón, además de un millar de piezas de mercadotecnia. "Crecí leyendo sus tebeos", rememora este vecino de Cassà de la Selva, que ideó el mural cuando vio que el arte urbano se ponía "de moda en todo el mundo".

La iniciativa ha sido tan bien acogida que la editorial Penguin Random House, que gestiona el sello Ediciones B, heredero del fondo de Bruguera y de toda la obra de Ibáñez, ha otorgado esa licencia oficial por primera vez a una creación artística de este tipo con los agentes de la TIA como protagonistas.

En la viñeta aparecen otros personajes de Ibáñez como el profesor Bacterio, Ofelia, el Superintendente Vicente e, incluso, el botones Sacarino y Rompetechos, todos ellos reunidos en una especie de Rue del Percebe que, en realidad, reproduce Cassà de la Selva con algunos de los elementos que la identifican, como los tapones de corcho o la música.

Penguin Random House ya había autorizado un mural en Carabanchel (Madrid) dedicado a la Rue del Percebe y, ahora, el turno ha sido por primera vez para Mortadelo y Filemón.

El alcalde del municipio se muestra orgulloso por el éxito obtenido, califica el trabajo de Werens de "espectacular" y anuncia ya la puesta en marcha de un festival de arte urbano que, vista la experiencia, servirá "para embellecer el pueblo y como elemento de atracción".