Asun Chamoso 19 OCT 2026 - 07:30h.

El estudio de IR Sant Pau cuestiona el modelo de diagnóstico clásico y propone otro basado en dimensiones clínicas

El trabajo analiza estudios de conectividad cerebral, que muestran síntomas con perfiles neurofuncionales diferenciados

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BarcelonaUn estudio del Instituto de Investigación Sant Pau (IR Sant Pau) propone un cambio de paradigma en la forma de entender y estudiar la depresión. El trabajo plantea la necesidad de superar los diagnósticos psiquiátricos tradicionales basados en categorías amplias y avanzar hacia un enfoque centrado en síntomas concretos y en sus bases neurobiológicas específicas.

En un artículo publicado, el equipo investigador revisa de forma exhaustiva la evidencia existente sobre conectividad funcional cerebral en reposo y su relación con distintas dimensiones clínicas clave de la depresión, como la anhedonia, la rumiación, el insomnio o la conducta suicida, según informan en un comunicado.

Los resultados muestran que estas dimensiones presentan patrones de conectividad diferenciados, lo que refuerza la idea de que la depresión no constituye una entidad homogénea desde el punto de vista del funcionamiento cerebral.

Mismo diagnóstico, perfiles clínicos distintos

En la práctica clínica, el diagnóstico de trastorno depresivo mayor se basa en la combinación de síntomas definidos por manuales diagnósticos internacionales. Este sistema establece un número mínimo de síntomas necesarios para el diagnóstico, pero permite múltiples combinaciones posibles bajo una misma etiqueta clínica.

Esta flexibilidad diagnóstica genera una elevada heterogeneidad entre pacientes que comparten un mismo diagnóstico formal, pero presentan perfiles clínicos muy distintos. Esta diversidad tiene consecuencias directas tanto para la investigación como para la práctica clínica, ya que dificulta la identificación de biomarcadores cerebrales consistentes y la predicción de la respuesta al tratamiento. "Cuando utilizamos una única categoría diagnóstica para personas con síntomas muy diferentes, es mucho más difícil encontrar correlatos cerebrales claros o anticipar qué tratamiento puede funcionar mejor en cada caso", explica Marta Cano, investigadora del grupo de Salud Mental IR Sant Pau y coautora del estudio.

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Según la investigadora, "analizar la depresión a partir de dimensiones clínicas específicas nos permite acercarnos con mayor precisión a los mecanismos cerebrales que subyacen a cada síntoma y entender mejor por qué la experiencia de la enfermedad es tan distinta de un paciente a otro".

Base neurobiológica heterogénea

La revisión se basa en estudios que han utilizado la resonancia magnética funcional en reposo, una técnica que permite analizar cómo se comunican entre sí distintas regiones del cerebro cuando la persona no está realizando ninguna tarea concreta. Este enfoque resulta especialmente adecuado para estudiar procesos mentales persistentes y autorreferenciales, muy relevantes en la depresión, y ha permitido identificar patrones de conectividad asociados a síntomas específicos.

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A partir de esta evidencia, el trabajo se centra en cuatro dimensiones clínicas de la depresión que han sido estudiadas desde esta perspectiva: la anhedonia, la rumiación, el insomnio y la conducta suicida. El análisis conjunto muestra que cada una de ellas se asocia a perfiles de conectividad diferenciados, reforzando la idea de que la depresión presenta una base neurobiológica heterogénea.

En este contexto, "el objetivo de este trabajo es cambiar la forma en que interpretamos la depresión desde el punto de vista del cerebro, pasando de un diagnóstico único a la identificación de circuitos asociados a síntomas concretos. Este enfoque permite integrar mejor la diversidad clínica que vemos a diario en la práctica asistencial", señala Cano.

Psiquiatría de precisión

"Los resultados de esta revisión refuerzan la idea de que no existe una única depresión desde el punto de vista neurobiológico, sino un conjunto de dimensiones clínicas con circuitos cerebrales parcialmente distintos", destaca Narcís Cardoner, también investigador del grupo de Salud Mental y coautor del artículo.

Desde una perspectiva clínica, este enfoque dimensional puede ayudar a explicar por qué pacientes con el mismo diagnóstico presentan evoluciones muy diferentes o responden de forma desigual a un mismo tratamiento. "Identificar patrones de conectividad asociados a síntomas concretos es un paso clave para avanzar hacia una psiquiatría más precisa y personalizada. Nos permite empezar a pensar en intervenciones más ajustadas al perfil clínico y neurobiológico de cada paciente", señala Cardoner.

Además, los autores subrayan que estos hallazgos abren nuevas oportunidades en el desarrollo de biomarcadores cerebrales con valor pronóstico y terapéutico, así como en el diseño de tratamientos dirigidos a circuitos específicos, incluyendo estrategias de neuromodulación.

Aunque indican que todavía es necesario seguir investigando antes de trasladar estos avances a la práctica clínica habitual, el trabajo proporciona un marco conceptual sólido para futuras investigaciones. Y añaden que la revisión sienta las bases para una psiquiatría basada en el cerebro, orientada a mejorar el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento de la depresión.