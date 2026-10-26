La preocupación se centra ahora en que episodios similares puedan repetirse en los próximos días

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Los comerciantes del centro de Barcelona intentan recuperar la normalidad después de la noche de disturbios que ha dejado escaparates destrozados, persianas abolladas y establecimientos saqueados. Alrededor de 30 negocios han sufrido daños y sus responsables han comenzado a evaluar las pérdidas y a reparar los desperfectos para poder reabrir cuanto antes.

La situación ha causado indignación entre vecinos y comerciantes, que lamentan las consecuencias de los incidentes. "Es una pena ver los comercios así", señala un vecino.

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El Ayuntamiento de Barcelona tacha los hechos de "muy graves"

El Ayuntamiento de Barcelona ha condenado con contundencia los altercados. El alcalde, Jaume Collboni, los ha calificado de "muy graves" y ha asegurado que el consistorio estará al lado de los comerciantes afectados. Mientras tanto, entre los negocios dañados persiste la preocupación por la falta de control que, según denuncian, se vivió durante los incidentes.

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha defendido que la respuesta debe abordarse desde distintos ámbitos y ha señalado también la responsabilidad de las familias en la educación y el comportamiento de sus hijos. En la misma línea, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que se investigará quién estuvo detrás de la organización de los disturbios y que no habrá impunidad. Illa también ha aludido a la responsabilidad de los padres en caso de que los menores implicados no puedan asumir las consecuencias de sus actos.

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Con los establecimientos pendientes de cuantificar los daños y recuperar su actividad, la preocupación se centra ahora en que episodios similares puedan repetirse en los próximos días.