Asun Chamoso 21 NOV 2026 - 10:21h.

El coche número 4 tiene 125 años de vida y se reconvirtió en tienda de recuerdos del Tibidabo

TMB descarta adquirir la pieza centenaria, que compró un coleccionista

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BarcelonaEntre las ofertas de segunda mano, hay una inesperada: "¡Se vende un pedazo de la historia de Barcelona!". Es el reclamo que aparece entre los artículos de la plataforma Wallapop. "Lo ha dado todo", aclara. Y en la fotografía se desvela esa pieza de la vida barcelonesa. Es un vagón histórico del Tramvia Blau de Barcelona. Se trata del coche número 4, una de las unidades originales fabricadas en 1901. Se vende por 44.760 euros.

En el anuncio, publicado por la empresa SOSCaravaning, el convoy se promociona como "¡Una auténtica joya con más de 125 años de historia! Se vende el histórico Tramvia Blau. En 1979 fue transformado en una emblemática tienda de recuerdo del parque, por donde pasaron miles de visitantes".

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El Tramvia Blau es un transporte singular que fue inaugurado oficialmente el 29 de octubre de 1901 y está ligado al desarrollo de la montaña del Tibidabo y su Parque de Atracciones. Se ha convertido en un elemento destacado de la memoria histórica de Barcelona. En 1971 desaparecieron los tranvías de Barcelona y el Tramvia Blau fue el único superviviente. Realizaba un recorrido de 1.276 metros en ascensión hacia el pie del funicular del Tibidabo. Subía rodeado de construcciones modernistas y novecentistas que dan paso a la naturaleza y a vistas de la ciudad. En 1979, la Societat Anònima El Tibidabo lo cedió a la ciudad y, desde 1981, TMB asume su gestión, el material móvil y el mantenimiento. Un tranvía que dejó de circular en 2018.

Su valor patrimonial obtuvo un reconocimiento especialmente relevante en 2023, cuando la Generalitat de Catalunya declaró bien cultural de interés nacional (BCIN) treinta elementos singulares del patrimonio ferroviario catalán. Entre los elementos protegidos se encuentran las unidades 2, 5, 6, 7, 8 y 10 del Tramvia Blau, así como la jardinera 129, fruto de la transformación de la unidad número 9.

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En este caso, es el convoy número 4 de la centenaria línea de Barcelona. Una joya histórica que "necesita restauración". El vendedor detalla que "conserva su estructura de madera, grandes ventanales y característico exterior azul con detalles amarillos". Unos detalles que se aprecian en las imágenes del interior del vehículo que adjunta el anuncio de venta. Una pieza que consideran "ideal para coleccionistas, museos, restaurantes, hoteles o proyectos turísticos singulares". Dejan claro que la venta es con cita previa y "una oportunidad única de adquirir un pedazo de historia de Barcelona".

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Según ha contado el responsable de SOS Caravàning al diario 'Ara', un cliente compró el convoy a un coleccionista para restaurarlo y le solicitó que lo guardara en su almacén. Una restauración que no llegó. Ahora espera otro comprador. Entre los posibles interesados, no figura Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), que ha descartado adquirir el vehículo, que se encuentra en Roses (Girona). No es el primer intento de venta. En 2018, otro anuncio en la misma plataforma, un particular ofrecía por 22.000 euros otro vagón histórico.

La venta de este pedazo de historia ha levantado ampollas. Desde la Coordinadora Pro Museu Transport de Barcelona, afirman: "O es una broma ... o es una auténtica vergüenza!". A las críticas se ha sumado el grupo municipal de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona. "No podemos permitir que un tranvía centenario, que es parte de la historia viva de Barcelona, acabe vendiéndose en Wallapop como si fuera un mueble de segunda mano. Esto es un escándalo patrimonial y el gobierno municipal debe dar explicaciones y actuar ahora", explica Jordi Martí.