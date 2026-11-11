Asun Chamoso 11 NOV 2026 - 18:30h.

El acto festivo será en el paseo de Gràcia, entre las calles del Rosselló y Diagonal

Rodri, Cucurella, el Mago Pop, Bruno Mars o Shin-chan, entre las novedades de los caganers para Navidad

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BarcelonaLa cuenta atrás para la Navidad está en marcha. Barcelona encenderá las luces navideñas el 26 de noviembre con un acto festivo. Será en el paseo de Gràcia entre las calles del Rosselló y Diagonal, a las seis de la tarde con una producción escénica y audiovisual de gran formato y para todos los públicos, "un homenaje a la ilusión, la inocencia y la cultura navideña más tradicional", hecho a partir de diferentes números cosidos por una banda sonora original y con un protagonismo especial de la danza aérea.

Los horarios del alumbrado navideño, que estará hasta el 6 de enero, se mantienen de 17.30 a 1 de la madrugada de domingo a jueves y hasta las dos los viernes, sábados y días especiales, como el 24, 25 y 31 de diciembre y el 5 de enero. Una edición que va a contar con más emplazamientos, más iluminación de autor, más colaboraciones y en la que vuelven las figuras de los 'galets'. Serán casi 140 kilómetros de calles iluminadas, con un presupuesto de 4,6 millones de euros, el 65% financiado con la tasa turística. El Ayuntamiento volverá a iluminar las calles de Ronda Sant Pere, Balmes, la plaza Urquinaona, las Ramblas y la avenida del Paral·lel, que por primera vez contará con toda la vía iluminada.

Un encendido que será simultáneo en todos los distritos de Barcelona en los que no faltará la música. En Ciutat Vella y L'Eixample, compartirán convocatoria para el acto de encendido de ciudad, en el paseo de Gràcia. El distrito de Sants-Montjuïc y el de Les Corts tienen previsto un acto conjunto en la confluencia de la Gran Vía de Carles III y la avenida de Madrid. En Sarrià-Sant Gervasi, se celebrará en la plaza de Frederic Soler con la calle de Sant Gervasi de Cassoles, con una actuación del Coro Moderno de la Cámara de Barcelona. En Gràcia, el paseo de Pi i Margall con la calle de Sant Lluís será escenario de un acto con el Orfeó Gracienc y la coral Roig Korai. En Horta-Guinardó, en la plaza de Eivissa, con la coral de adultos Grupo Coral de Horta. En Nou Barris los comerciantes de la Rambleta invitarán a celebrar el encendido en la esquina de la calle de Pablo Iglesias con la Vía Favència, con el Coro del Ideal de Clavé. En Sant Andreu, se hará en la plaza de Massadas, con Ias corales de la Escuela Municipal de Música de Sant Andreu Mestre Pich Santasusana. En Sant Martí, el tramo central de la rambla de Prim con la calle de Ferrer Bassa se llenará con el acto de encendido del distrito y las voces de la Coral de la Fundación Vozes.

La iluminación de autor llegará más allá del centro con dos nuevas ubicaciones: en la Rambla de Prim con una propuesta de Hey Studio y en el paseo Maragall, con diseño de Jordi Canudes & Ingrid Picanyol.

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La Navidad de este año recupera el patrimonio creativo lumínico con la vuelta del 'Galet', diseñado por Ramon Bigas, figura clave del diseño industrial catalán, que se ubicará en doce mercados de la ciudad, y en la plaza del Rey y en la Rambla de Catalunya con Provença.

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La programación estrena un proyecto de iluminación participativa que convierte a los niños y jóvenes en protagonistas y creadores. Los dibujos navideños de 97 alumnos de primaria y secundaria se transformarán en una gran alfombra de luz proyectada sobre el pavimento del entorno del Mercado de la Marina, y convertirán el espacio público en una obra colectiva de luz, imaginación y creatividad.

Como novedad, se iluminarán las ventanas de edificios singulares como el Convento de Sant Agustí, el Centro Cívico Sagrada Familia; la Casa del Rellotge-Can Ferrero; Can Dedéu; la Masía Torre Llobeta y la Torre de les Aigües del Besòs.

Itinerarios lumínicos

Se organizarán itinerarios temáticos de luces para destacar las propuestas de iluminación navideña: las rutas de los comercios emblemáticos, las fuentes iluminadas, los ejes comerciales, las propuestas de autor, y los escaparates creados por las escuelas de diseño.

También continúa y se amplía la iluminación de fachadas de los mercados municipales, con propuestas lumínicas en el Mercado de l'Abaceria y Montserrat, que se suman a los mercados del Clot y de la Vall d'Hebron.

En las zonas de obras de larga duración, se instalarán 255 arcos de luces y 272 figuras y en los espacios menos céntricos, se colocarán tótems o estructuras luminosas con motivos navideños.