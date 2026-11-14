Asun Chamoso 14 NOV 2026 - 18:39h.

La colección de sacapuntas de Albert Gironès es la más grande del mundo

Este vecino de Sant Feliu de Guíxols (Girona) tiene en su garaje el 'Museu de la Maquineta'

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GironaSu primer recuerdo como coleccionista se remonta a unos 35 años atrás. Sintió curiosidad por las hojas. "Hacía barranquismo. Me llevaba una de cada lugar donde iba. La guardaba en un álbum con su nombre. Fue la primera colección. Me encantan las cosas curiosas. Luego, seguí con pequeñas piedras de formas increíbles", recuerda Albert Gironès.

Una curiosidad que fue a más con "chapas, sobres de azúcar, latas de bebidas, adhesivos, sobres de azúcar, encendedores, llaveros, tapones que tengo 20.000 y, lo último, etiquetas de fruta. Una colección de 37.000 solo hay una y son los sacapuntas", destaca Albert Gironès. "Lo llevo dentro. Cuando veo una variedad, quiero más. Me gusta coleccionar. Cuando veo cosas curiosas, las colecciono. Me da satisfacción tenerlas y ampliarlas. Es pasarse horas y, si se puede, exponerlas para que los demás las puedan disfrutar. Me hace feliz. Es tiempo y ganas de hacerlo", confiesa.

Sus 37.000 sacapuntas forman "la colección más grande del mundo". Y ahora este vecino de Sant Feliu de Guíxols (Girona) quiere entrar en el libro Guinness de los récords: "Todo el mundo me lo decía una y otra vez. Entré a mirar y vi que la más grande era de una griega con 8.500. Envié los formularios y estoy a la espera. Me hace gracia entrar. No sé cómo acabará".

"Me lié"

Dos regalos inesperados despertaron su interés por los afilalápices: "Cuando trabajaba de pastelero, mi hermana, que era dependienta, empezó una colección de sacapuntas metálicos de los años 70 y me la dio. Era una docena. ¿Quieres esto, que lo tiro? Y los guardé en un cajón. Otra empleada me regaló otros quince más. Me fijé en que debajo tenían un número y vi que me faltaban modelos. Le pregunté a un experto que me informó que eran de la marca Playme, que estaba en Valencia. Así empecé a buscarlos, conseguirlos y me lié porque hay sacapuntas de goma, plástico, madera, metal, cerámica y muy pocos de vidrio. Vi que era impresionante y empecé a coleccionarlos de todos los tipos". La cifra fue subiendo más y más, guardados en cajas. En pandemia, Albert convirtió su garaje en el 'Museu de la Maquineta', abierto al público a horas convenidas y gratuito.

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Y Albert empezó a buscarlos por todas partes en su tiempo libre. "Como el lunes tenía fiesta en la pastelería, me iba con el coche a dar vueltas por la ciudad, preguntando en librerías y llegaba a casa con 200 sacapuntas". Treinta años después, ha llegado a las 37.054. "Empecé a contar cuando tenía 6.000 porque no sabía cuántas tenía. Y así empecé una lista. Están fotografiadas y clasificadas en la página web".

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"Sacapuntas de casi de todo"

Bernard Lassimone, matemático francés, solicitó la primera patente en 1828. Therry des Estwaux inventó el sacapuntas de lápiz manual en 1847. "Los primeros eran muy rudimentarios. Luego, salieron los de manivela. Tengo uno muy famoso de la marca Júpiter. Era de Alemania. Medía un palmo y era de hierro macizo. Era de 1890", destaca.

En las vitrinas de su museo, hay sacapuntas de "casi todo y algunos impensables. Me preguntan si los tengo en forma de pasta de dientes o de váter. Y sí los hay. De los años setenta a los noventa se hacían todo tipo". Incluidos políticos, Pitufos, Shin-chan o Papá Noel. Cada vez, le cuesta más incorporar novedades, que suelen llegar de China. "Me apasiona encontrar piezas especiales, sobre todo, las antiguas, las que no se encuentran y tienen más valor. Tengo unas 10.000 piezas repetidas y no encuentro coleccionistas".

Una colección con la que "disfruto del ahora con el museo, que esté colgado en internet e intentando conseguir el récord Guinness. Disfruto de que los demás disfruten con ella. Cuando no esté, no sé lo que pasará con ella". Lo que Albert tiene claro es que será la última. "No pienso empezar ninguna colección más", concluye con una sonrisa.