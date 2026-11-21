Los datos de participación de las últimas generales muestran que la mañana concentra a la mayoría de los votantes y que la primera hora de la tarde es la franja más tranquila

Cómo evitar recibir propaganda electoral en casa: el plazo para solicitarlo antes del 29N

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El domingo electoral tiene su propio ritmo. A media mañana, a la salida de misa o de camino al aperitivo, se forman colas en los colegios. Después llega la hora de comer, y las aulas convertidas en mesas electorales se vacían. Al final de la tarde, quienes lo han dejado para el último momento vuelven a llenarlas. Para el 29 de noviembre, en que se celebran las elecciones generales, elegir bien la hora puede ahorrar una espera.

Lo que dicen los avances de participación

El Ministerio del Interior publica dos avances de participación durante la jornada electoral. En las generales del 23 de julio de 2023, las ruedas de prensa se celebraron a las 14:30 y a las 18:30, con los datos de las 14:00 y las 18:00. A las 14:00 había votado el 40,48 % del censo. A las 18:00, el 53,13 %. La participación final superó el 70,4 %.

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Esas cifras permiten dibujar el pulso de la jornada. Entre las 9:00 y las 14:00, en cinco horas, votó alrededor del 40 % del censo, unos 8 puntos por hora. Entre las 14:00 y las 18:00, en cuatro horas, la participación solo subió 12,65 puntos, algo más de 3 por hora. Es el tramo más tranquilo del día, con menos de la mitad de afluencia por hora que la mañana.

El último tramo, engañoso

Entre las 18:00 y el cierre, la participación oficial saltó unos 17 puntos, pero esa subida es engañosa. Los avances que se publican durante el día no incluyen el voto por correo, que se introduce en las urnas a las ocho de la tarde. En 2023, Correos recibió casi 2,46 millones de votos por correo. Descontado ese efecto, el último tramo sigue siendo más concurrido que la primera hora de la tarde, porque muchos votantes apuran el plazo.

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Mediodía y primera hora de la tarde

Con esos datos, la recomendación para quien quiera evitar colas es clara: la franja entre las dos y las seis de la tarde, coincidiendo con la hora de comer y la sobremesa. En cambio, la mañana, sobre todo a media mañana, concentra la mayor afluencia. Las últimas horas pueden ser incómodas, aunque la ley protege a quien llega tarde: los electores que estén dentro del local cuando el presidente anuncia el final de la votación pueden votar igual.

Hay matices. Las elecciones de 2023 se celebraron en pleno verano, con calor y vacaciones, y las del 29N serán a finales de noviembre, con días más cortos. Las costumbres de cada barrio y cada pueblo también pesan. Lo único seguro es que el colegio electoral está abierto de nueve de la mañana a ocho de la tarde.

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Qué llevar para no perder el tiempo

La espera también se acorta llevando lo necesario. Para identificarse en la mesa sirven el DNI, el pasaporte o el permiso de conducir, siempre originales y con fotografía; las fotocopias no se aceptan. Según el criterio de la Junta Electoral Central, un DNI caducado sigue siendo válido para votar. El carné de conducir digital de la aplicación miDGT también se admitió en las generales de 2023, siempre que la aplicación esté instalada y configurada con los datos del votante.

Antes de salir de casa conviene comprobar el colegio y la mesa que corresponden, en la tarjeta censal que la Oficina del Censo Electoral envía a partir del 2 de noviembre o en la Sede Electrónica del INE.

Si toca trabajar

El 29 de noviembre es domingo, pero quien trabaje ese día tiene derecho a un permiso retribuido para votar, que depende de cuántas horas de su jornada coincidan con el horario de apertura de los colegios. Si coinciden seis horas o más, el permiso es de cuatro horas. De cuatro a seis horas de coincidencia, tres horas. De dos a cuatro horas, dos. Con menos de dos horas de coincidencia no hay permiso. Es la empresa quien decide en qué momento de la jornada se disfruta.