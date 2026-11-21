Carlos Plá Valencia, 21 NOV 2026 - 10:00h.

Esta mujer, madre y abuela ha superado una depresión tras sufrir una enfermedad que le obligó a dejar su trabajo y ahora ha decidido formarse para ayudar a los demás

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A sus 55 años Carmina disfruta de una experiencia que jamás pensó que viviría. Esta mujer, madre y abuela hizo las maletas el pasado 15 de noviembre y puso rumbo a Lisboa para hacer un Erasmus. "Cuando nos hacemos mayores, sobre todo las mujeres, nos quedamos en casa y no hacemos nada más. Pero hay que animarse y probar cosas nuevas porque yo ahora estoy muy bien y me siento realizada", asegura.

Nacida en Villarreal y residente en Onda (Castellón), Carmina ha pasado su vida trabajando para sacar a su familia adelante. Pero todo cambió, cuando le diagnosticaron una artritis que le provocó la pérdida de fuerza en las manos. "Tenía muchos dolores y finalmente me dieron la incapacidad".

Un duro golpe para una mujer activa como ella que la sumió en una profunda depresión. "Lo pasé muy mal, metida en casa con dolores y depresiva total durante un años y medio, pero con la ayuda del psicólogo salí adelante y me dije: tengo que hacer algo, hay que cambiar el chip".

Fue entonces, cuando decidió estudiar un ciclo superior de Promoción de Igualdad de Género en el IES Ribalta de Castellón. "En mi último trabajo estuve de cocinera en una asociación de mujeres maltratadas y eso me marcó. Pensé que podía ayudar a esas mujeres y decidí formarme", cuenta Carmina, que explica que "ahora ya no estoy buscando un trabajo para mantenerme. Cuando era joven lo pasé mal y siempre he tenido personas a mi alrededor que me han ayudado. Entonces, yo quiero ayudar también, pero teniendo los conocimientos que tengo que tener".

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Tras finalizar este primer curso, Carmina inició un nuevo ciclo de Integración Social y durante una charla les informaron sobre las opciones de hacer un Erasmus. "Nunca lo había pensado. Pregunté si yo podía ir y me dijeron que sí", recuerda.

Ese mismo día, al llegar a casa, se lo comentó a su marido. "Le pareció una gran idea y me dijo que ojalá lo pudiera hacer él. Mi hijo al enterarse se reía y mi nieta de cinco años solo preguntaba si me iba a ir lejos. Pero me apoyaron", asegura.

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Las únicas que se opusieron a que iniciara esta aventura fueron sus hermanas. "Ellas son mayores que yo y su mentalidad y la mía era antigua. En nuestra cabeza no cabía que una mujer casada, con hijos y abuela se fuera de casa. Me dijeron que no lo hiciera, que estaba loca, pero ahora están súper contentas y orgullosas".

Un reto apasionante

Cuando apenas lleva unos días en Lisboa, Carmina ha tenido que superar numerosos obstáculos para adaptarse a su nueva vida. "Yo solo había salido de España una vez en mi vida con 27 años que fui a Francia a una comunión. No estaba acostumbrada a las grandes ciudades, pero ahora con el Google Maps ya soy la reina del metro de Lisboa", afirma.

Decidida a salir adelante, también ha vencido su falta de conocimientos de idiomas. "No sé Inglés y solo había hecho un curso de un mes de portugués". Unos problemas de comunicación que no le han impedido congeniar con sus jóvenes compañeros de piso. "Son una pareja de pakistanís y un inglés. Cuando llegué me miraban sorprendidos, pero ahora nos llevamos muy bien, me dicen que no aparento la edad que tengo".

Donde también ha sido muy bien acogida es en la asociación donde realiza el Erasmus, Mujeres sin Fronteras. "Trabajamos con mujeres de diferentes culturas y procedencias. Hay hindús, africanas y con ellas se tratan problemas que sufren como la mutilación genital o los matrimonios de niñas jóvenes", explica.

Con más de un mes por delante, Carmina solo piensa en exprimir al máximo esta experiencia. "Me ha dado la vida. Ahora no puedo cocinar pero puedo aportar a la sociedad de otra manera".