Asun Chamoso 27 NOV 2026 - 05:30h.

Nil Oliva salió de Castelló d'Empúries (Girona) el 23 de septiembre

El joven, de 29 años, relata detalles del día a día de su aventura en su cuenta de Instagram

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GironaNil Oliva siente que está viviendo el viaje de su vida. Hace dos meses emprendió una vuelta al mundo en bicicleta y en solitario. "Lo estoy intentando. He decidido llamarlo 'tour' por el mundo. No implica un destino final concreto. Es para tener más libertad y menos presión", aclara con una sonrisa.

Aún no se lo acaba de creer: "Lo estoy asimilando. Las primeras semanas fueron extrañas. No sabía dónde estaba al despertarme en la tienda de campaña en medio de un bosque. Es un cambio de vida radical. Es pasar a ser una persona nómada y estar expuesto al tiempo y a buscarme la vida de una forma que no había hecho nunca. Eso sí, poco a poco voy descubriendo trucos".

Un gusanillo por la aventura en solitario que experimentó en viajes con "una furgoneta con un colchón de mis padres. Fui solo a Portugal, Suiza y los Balcanes. Y pensaba: ¿y si voy más lejos? Los trámites se complican para salir de Europa en coche. Lo siguiente era la bicicleta". Así, a sus 29 años, lo ha dejado todo para emprender la aventura por sus ganas de viajar y conocer mundo.

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Las piezas encajan

Una vuelta al mundo que llega tras un viaje interior: "Toda la vida he tenido dificultades a nivel social. Me ha costado encajar, sentirme entendido y encontrar mi sitio. Al tener responsabilidades, empecé a tener algunas crisis de ansiedad. No sabía de dónde venía. Hasta vi que conectaba con personas que comentaban que tenían autismo o TDAH. Y me cuestioné si yo los tenía y busqué información. Encontré respuestas y las piezas del puzle iban encajando".

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Y hace un año, tras una visita al psicólogo, salió con los diagnósticos de un trastorno del espectro autista grado 1, TDAH y altas capacidades. "Fue un gran shock. Por fin, entendía lo que había pasado. Tienes la sensación de que tu vida es una mentira. Sientes que la sociedad te ha fallado. Tenía unas necesidades y lo he descubierto solo. Y empecé a cuestionarlo todo y a pensar qué es la vida. Tenía un trabajo que me gustaba, un piso con alquiler asequible y una buena vida social. Y aun así, tenía esta crisis: '¿Qué me hace feliz?' Si no lo hago, viviré con el remordimiento. Entonces, recordé que las mejores sensaciones en mi vida eran los viajes en solitario. Y decidí hacer un viaje. Hacer lo que quería. Tuve esta revelación que me empujó a hacer un gran viaje, salir de Europa, hacerlo a mi manera y solo", recuerda.

Y llegó la pregunta de cómo hacerlo. "Empecé a ver vídeos de personas que estaban dando la vuelta al mundo en bicicleta y decían que no eran deportistas. Me iluminé y tuve la segunda revelación: 'Si ellos pueden, yo también'. Sabía que no había vuelta atrás". Empezó a entrenar y a planificar la ruta. El día que lo tuvo a punto emprendió el camino. Fue el 23 de septiembre desde Castelló d'Empúries (Girona).

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Desde entonces, lleva casi 3.000 kilómetros de camino atravesando Francia, Suiza, Italia, Austria, Eslovenia y Croacia en su bicicleta cargada con ropa, material de acampada, baterías y una pequeña placa solar. "Es un orgullo de superación", reconoce. Rumbo al este, hacia Asia. "No tenía un destino. Busqué información y fui sumando un país tras otro. Acabé investigando la vuelta al mundo. Me queda muy lejos. Lo he planificado por si acaso", detalla. Un viaje sin billete de vuelta: "Es imposible saberlo. Dejé el trabajo. No tengo nada que me obligue a volver. Mientras tenga ánimos y dinero, iré tirando. No me he marcado ni un límite geográfico ni temporal. Mi promesa es disfrutar del camino, avanzar mientras tenga energía, conectar con la gente y los lugares. Si llego más cerca o más lejos, ya se verá".

Un viaje que está contando en su cuenta de Instagram con vídeos en catalán que son "como un álbum de recuerdos. También hay un punto de conciencia lingüística. Era profesor de catalán. Creo que se ha de utilizar y visibilizar. Se ha convertido en mi distintivo y explico mi día a día y la situación lingüística en cada país".

Un viaje que "me hace sentir que formo parte de este mundo y puedo encontrar mi propio camino. Estoy recibiendo mucha hospitalidad y ánimos. Ahora estoy más fuerte física y mentalmente. Me está potenciando la creatividad y siento el instinto de supervivencia más afilado. No me arrepiento y quiero continuar".