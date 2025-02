En cuestión de segundos, la app añade una marca de agua 'a prueba de IA' para compartir el DNI de manera segura

Las imágenes del carnet se quedan en el dispositivo del usuario, ya que todo ocurre en el navegador

Conversamos con uno de sus creadores, Carlos Sánchez, que ideó la aplicación web para evitar la suplantación de identidad

¿Quién tiene acceso a nuestro DNI cuando lo compartimos con una empresa? Aunque no es nada frecuente, algunas veces es necesario compartir este documento tan sensible, y es muy difícil controlar que no se filtre. De ahí surge Saferlayer, una herramienta web creada por Carlos Sánchez y Guido Fioravantti que permite a cualquier usuario añadir una marca de agua a su DNI antes de compartirlo, dificultando su uso indebido. La iniciativa, que han desarrollado en su tiempo libre, ha tenido una gran acogida y en pocos días se ha convertido en un fenómeno viral en internet.

La idea nació de su experiencia personal

Carlos Sánchez cuenta que la idea surgió a raíz de un trámite habitual: "En mayo del año pasado cambié de piso y la inmobiliaria me pidió una copia del DNI. Como siempre, abrí Photoshop, añadí una marca de agua indicando que era solo para el análisis de solvencia y lo envié. La persona que lo recibió se sorprendió y me preguntó cómo lo había hecho". Ahí es donde se dio cuenta de que muchas personas desconocían esta práctica de seguridad.

El éxito de la herramienta ha sorprendido incluso a sus creadores, que han compartido en redes sociales que cada 9 segundos se genera una marca de agua. "No esperábamos una adopción tan rápida, pero esto es señal de que estamos tocando un problema gordo que afecta a mucha gente", comenta Sánchez.

A pesar de que diversas instituciones públicas -entre ellas la Policía- recomiendan añadir marcas de agua al DNI para evitar fraudes, no existía una herramienta sencilla para hacerlo. "Nosotros pensamos que además de dar recomendaciones deberían dar herramientas y no obligar a una persona que no es una persona nativa digital a tener que aprender a usar Photoshop cuando nunca lo ha hecho, solo para esto", relata Sánchez.

La marca de agua supera a la IA

El mayor reto del proyecto fue diseñar una marca de agua efectiva. "Las marcas de agua tradicionales pueden eliminarse fácilmente con inteligencia artificial en cuestión de segundos", señala Sánchez.

Para lograrlo, realizaron cientos de pruebas con distintos patrones, esquemas de color y contrastes hasta encontrar una solución óptima. "Si la IA intenta eliminarla, también borra parte del documento, dejando claro que ha habido una manipulación", detalla.

Educar al usuario con la herramienta

Además de facilitar la generación de marcas de agua, la herramienta educa al usuario sobre cómo hacerlo correctamente. "Nosotros recomendamos que se indique la empresa, organización o la persona concreta con la que estás compartiendo ese documento y el propósito concreto para el que lo estás compartiendo, por ejemplo: 'Válido solo para análisis de solvencia por tal inmobiliaria'", sugiere Sánchez.

Todo ocurre en el navegador del usuario

Uno de los aspectos más valorados de la herramienta es que todo el procesamiento se realiza en el dispositivo del usuario. "Si los documentos se subieran a un servidor, siempre habría un riesgo de seguridad". Además, "no nos podríamos permitir gestionar información privada de la gente con este nivel de sensibilidad", explica Sánchez. Por ello, han diseñado el sistema para que todo el proceso ocurra en el navegador, sin que los archivos salgan del dispositivo.

En qué casos pueden pedirte el DNI

El Documento Nacional de Identidad nos permite identificarnos ante las autoridades, pero también es habitual su uso en algunos trámites online. En principio, solo se puede solicitar cuando hay un motivo justificado y sólido: por ejemplo, para trámites de seguridad (policía y agentes de la autoridad), actividades reguladas (venta de joyas, locales de juego…) y algunos trámites concretos.

Pero por norma general, es preferible que tanto empresas como particulares no conserven este dato tan sensible, ya que en una filtración de seguridad puede dar pie a suplantación de identidad y otros delitos. Sin embargo, hay algunos trámites que no escapan de esta práctica, como el caso comentado por Sánchez de los contratos de alquiler y la apertura de una cuenta bancaria, entre otros

