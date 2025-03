Móviles antiguos con los que puedes ganar dinero

Que nadie se equivoque, no todos los móviles viejos valen lo que costaron o más, en este caso sucede algo parecido a lo que pasa con los coches, no es igual uno viejo que uno antiguo, que es precisamente lo que hace que valga de nuevo la pena tenerlo. En el caso de los móviles, además, no todo cumplen con este proceso, algunos pasan a mejor vida sin volver para hacernos ‘ricos’, solo algunos dispositivos lo consiguen y es probable que tuvieras uno de ellos y te deshicieras de él.