¿Por qué no somos capaces de dejar de tatarear algunas canciones según la ciencia?

Probablemente te haya pasado que te hayas encontrado tarareando la misma melodía pegadiza una y otra vez, incluso aunque no quieras. En las siguientes líneas vamos a recopilar los estudios cognitivos que explican por qué tarareamos canciones. Conocidas científicamente como Imágenes Musicales Involuntarias (INMI) , las canciones pegadizas afectan a una parte importante de la población y son una experiencia común tanto para los amantes de la música como para los oyentes ocasionales

Hay ciertas áreas específicas del cerebro involucradas en el procesamiento de las melodías pegadizas. Principalmente, la corteza auditiva, responsable de la percepción del sonido, desempeña un papel fundamental. Además, la red neuronal por defecto (RND), una red de regiones cerebrales que se activan cuando la mente está en reposo —como en durante la ensoñación o la divagación mental— y se desactivan cuando realizamos tareas que requieren atención tienen un papel que jugar. Básicamente, cuando no estás concentrado en algo, la RND puede traer una melodía almacenada a tu mente consciente, haciendo que la melodía se reproduzca nuevamente.

De esta forma, estas canciones pegadizas que no puedes dejar de tararear dependen de las redes cerebrales involucradas en áreas como percepción, la emoción, la memoria y el pensamiento espontáneo. También pueden aparecer en fases en las que no estés precisamente ocioso para no estar concentrado en algo, sino todo lo contrario. En fases de estrés tu cerebro se aferra a una idea repetitiva, lanzándote estímulos como las canciones pegadizas. Cuando el cerebro está sobreestimulado o ansioso, puede aferrarse a una melodía pegadiza como una forma de distracción o de autoconsuelo, una forma de regular los estados emocionales.