La legislación australiana, pionera a nivel mundial, prohíbe que menores de 16 tengan cuentas en TikTok, Instagram, Snapchat y también en YouTube

“No podemos controlar el océano, pero sí podemos vigilar a los tiburones", ha reivindicado el Gobierno australiano para defender su decisión de prohibir YouTube a menores

Compartir







Australia ha incluido a Youtube en la prohibición de redes sociales a menores de 16 años. En un inicio el Gobierno había descartado a la plataforma de vídeo más grande del mundo someterla a las mismas normas que a otras plataformas como Facebook, Instagram, X, Snapchat, y TikTok .

El gobierno australiano ha anunciado su decisión que no ha gustado a Youtube, propiedad de Alphabet, empresa matriz de Google, que tendrá que someterse a las mismas normas que las redes sociales que entrará en vigor en diciembre. El buscador ha reaccionado contra la decisión asegurando que YouTube no es una red social y sugirió medidas legales, según ha informado The Guardian.

PUEDE INTERESARTE Cuatro de cada diez menores reciben mensajes erótico-sexuales no deseados por internet

La prohibición impone a las plataformas de redes sociales la responsabilidad de impedir que los menores de 16 años tengan una cuenta en sus sitios, con multas de casi 50 millones de dólares australianos (32 millones de dólares) para los que incumplan. YouTube Kids no se incluirá en la prohibición porque los usuarios no pueden subir vídeos ni hacer comentarlos.

La Ley de Enmienda de Seguridad en Línea 2024 (Edad Mínima para Redes Sociales) aprobada por el Gobierno conservador de Australia no contemplaba a Youtube, pero ha sido incluida después de que un informe revelara que el 37% de los menores, de entre 10 y 15 años había visto contenido dañino en la plataforma.

PUEDE INTERESARTE Francia se unirá a España para evitar el acceso de los menores de 15 años de la UE en las redes sociales

El contenido dañino incluye ideas sexistas, misóginas o de odio, desafíos o videos de peleas peligrosos, o contenido que fomenta hábitos alimenticios o de ejercicio poco saludables.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Las plataformas tendrán que responsabilizarse de los contenidos y de impedir el acceso a los menores

La ministra de Comunicación y Deportes, Anika Wells, afirmó que, a partir del 10 de diciembre, las empresas tendrán que eliminar las cuentas de menores, impedir su creación y cumplir las normas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Estudiaremos los próximos pasos y seguiremos colaborando con el gobierno", declaró el portavoz, omitiendo cualquier comentario sobre el estado de las amenazas legales denunciadas.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La ministra de Comunicaciones, Anika Wells, comparó este miércoles la prohibición con enseñar a los niños a nadar, una habilidad básica para la vida en Australia, donde muchas casas suburbanas cuentan con piscina.

“Es como intentar enseñar a tus hijos a nadar en mar abierto, con las corrientes de resaca y los tiburones, en comparación con nadar en la piscina municipal”, dijo. “No podemos controlar el océano, pero sí podemos vigilar a los tiburones, y por eso no me dejaré intimidar por amenazas legales cuando se trata de una lucha genuina por el bienestar de los niños australianos”.