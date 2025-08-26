Claudia Barraso 26 AGO 2025 - 18:54h.

Alberto y Álvaro, dos jóvenes cordobeses, han creado una aplicación que revoluciona el mundo del ocio nocturno: así funciona 'Enjoy the Club'

España arrasa en el ranking mundial de discotecas con Ibiza y Barcelona como destinos clave del ocio nocturno

Dos jóvenes cordobeses han revolucionado el mundo del ocio nocturno con una aplicación que han creado ellos mismos y que ya es un gran invento en muchas discotecas. Alberto y Álvaro, a sus 25 y 24 años, son dueños de la aplicación 'Enjoy the club', una idea que surgió de una conversación sobre gustos parecidos y posibles proyectos futuros.

La web de Informativos Telecinco ha hablado con uno de sus creadores, Alberto, quien ha contado al detalle todo el proceso de lo que será una herramienta muy útil para discotecas, clientes e incluso para los DJ: "Queríamos hacer que la gente que estuviese de fiesta se puede comunicar entre ellos, incluso elegir una misma canción y descubrir que tienen algo en común con alguien más".

Un proyecto que surgió de una realidad basada en la interactividad y la inmediatez, como la que tenemos hoy en día, y de una necesidad de sentirnos cada vez más cerca entre nosotros: “También permitimos que en las pantallas del local se puedan poner mensajes y dedicatorias aparte de solicitar las canciones, haya o no haya DJ. Hay gente que usa esas pantallas para ligar, felicitar, o para dedicar amor a su pareja. Aquí empieza esta visión que tenemos".

La Feria de Málaga, de las primeras en utilizarlo

Esto va más allá de las discotecas. En la Feria de Málaga han usado este año la aplicación 'Enjoy the club' y ha superado todas las expectativas. Ahora, el nuevo objetivo de estos dos jóvenes, es llegar a más: “Nos encantaría poder llegar a cualquier espacio musical, como por ejemplo en conciertos, que la gente se pueda comunicar con sus artistas. O incluso en el descanso de los partidos de fútbol”.

Cómo funciona este negocio

“Proveemos una aplicación a los dueños de los locales y a los DJ. La gente no tiene que descargarse nada, solo escaneas un QR y ya escoges la canción que quieras pedir. Hay precios mínimos, pero no hay máximos. Los mínimos los establece el local o el DJ. Hay algunos locales que lo ponen gratis como mínimo con tal de conseguir lo principal, que es tener a la gente contenta para que se queden en el lugar y vuelvan a él”.

“Nosotros funcionamos con acuerdos con ellos, nos llevamos nuestra parte fija y ellos que hagan lo que quieran con esta aplicación. Este proyecto se rentabiliza rápido, si no es de una manera, es de otra”. Empezaron de cero, solo con la idea y con escasos recursos con los que poder comenzar un negocio: “Estuvimos mucho tiempo buscando financiación externa, hasta que un día nos topamos con Jesús Alonso Gallo, un reconocido inversor en España que nos dijo algo que nos cambió la mentalidad. Nos dijo ‘¿cómo vais a conseguir que alguien invierta en el proyecto si ni siquiera vosotros lo hacéis’?”.

Y así fue, se pusieron manos a la obra. Tuvieron que adaptar sus vidas, volcarse en esta aplicación que había empezado siendo una simple idea y como una remota posibilidad de crear algo nuevo en el panorama de la música. Sin embargo, la aplicación ha sido muy bien recibida en los locales malagueños y de cara al futuro, se utilizará en otras comunidades como Valencia o Madrid.