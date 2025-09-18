El CEO de Meta no logró mostrar en directo una videollamada con las gafas, aunque defendió su potencial innovador

La compañía reveló otras funciones, como la “pulsera neural” y un modo para amplificar las voces en ambientes ruidosos

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, presentó este miércoles sus gafas más avanzadas, las Meta Ray-Ban Display, equipadas con una pantalla en el lente derecho y controladas mediante gestos gracias a una pulsera neural. Sin embargo, algunos imprevistos técnicos, que el propio Zuckerberg atribuyó a una mala conexión de wifi, empañaron parte de la demostración en la conferencia anual Meta Connect.

El cofundador de Facebook no consiguió responder en directo a varias videollamadas de un empleado mientras intentaba mostrar esa funcionalidad ante un auditorio repleto en la sede de Meta, en Menlo Park (California). El ejecutivo aseguró que en los ensayos todo había funcionado correctamente y que los problemas surgieron por la red inalámbrica.

Pulsera neural y pantalla integrada

Pese a los contratiempos, Zuckerberg logró enseñar otras prestaciones: revisar mensajes o fotos con solo dirigir la vista a la pantalla y mover ligeramente la muñeca gracias a la Meta Neural Band.

"Tenemos una nueva forma de interactuar con las gafas: reemplazamos el teclado, el ratón, la pantalla táctil, los botones y las ruedas de ajuste, ya que la pulsera neural detecta las señales enviadas desde el cerebro a través de pequeños movimientos musculares. De esta manera, podrán controlar sus gafas de forma silenciosa y prácticamente imperceptible", explicó el directivo.

También mostró cómo podía teclear un mensaje escribiendo en el aire con la mano. Sobre la pantalla, destacó que está "descentrada" para no bloquear la visión y que desaparece sola tras unos segundos sin uso.

Fallos con la IA y mejoras de autonomía

La demostración de la inteligencia artificial (IA) incluida en las gafas también tuvo inconvenientes: un empleado no logró que el asistente le ayudara a cocinar porque el chatbot afirmaba que los ingredientes ya estaban mezclados. Zuckerberg bromeó: "La ironía de todo esto es que pasas años desarrollando tecnología, y luego resulta que es el wifi el que te crea problemas".

El nuevo modelo sobresale por su autonomía ampliada, con hasta ocho horas de uso continuo, el doble que el anterior, y por la capacidad de grabar vídeo en 3K. Además incorpora la función de “amplificar las voces de amigos”, que aísla conversaciones en lugares con ruido mediante el modo “conversación concentrada”.

Otros lanzamientos de Meta

Meta presentó también las Ray-Ban inteligentes de nueva generación, con un precio inicial de 379 dólares, y unas gafas deportivas, las Oakley Meta Vanguard, con batería de hasta nueve horas y un coste de 499 dólares.

"Nuestro objetivo es crear unas gafas elegantes que ofrezcan una inteligencia personal avanzada y una sensación de presencia, mediante hologramas realistas", declaró Zuckerberg, quien subrayó que la superinteligencia será "la tecnología más importante de nuestra generación". La compañía invertirá "cientos de miles de millones de dólares" en computación para desarrollar inteligencia artificial general, aún inexistente fuera de la ciencia ficción.