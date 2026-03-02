En los últimos días, la tensión en Emiratos Árabes ha provocado inquietud entre los residentes extranjeros y ha llevado a medidas extraordinarias

El motivo por el que el rey Juan Carlos ha debido abandonar su residencia en Abu Dhabi y trasladarse a un hotel

Novedades sobre el estado del rey emérito Juan Carlos I en plena zona de guerra tras el ataque lanzado por Estados Unidos e Israel contra Irán.

El padre del rey Felipe se encuentra "bien y tranquilo" en el hotel de Abu Dabi en el que reside desde hace aproximadamente un mes, según ha informado la agencia Efe este lunes, 2 de marzo, citando fuentes cercanas al entorno del exmonarca.

La noticia llega después de que en las últimas horas circularan especulaciones sobre una posible evacuación del exmonarca a raíz de la escalada bélica en Oriente Medio, tras la ofensiva iniciada el pasado fin de semana por Estados Unidos.

Sin embargo, dichas versiones han sido descartadas: "Se descarta así" que don Jan Carlos "haya tenido que ser evacuado por el conflicto", han declarado dichas fuentes, añadiendo que el emérito ya se encontraba alojado en un hotel desde hace un mes debido a las obras que se están realizando en su vivienda habitual en Abu Dhabi.

Por tanto, su estancia en el establecimiento hotelero no estaría relacionada con la actual situación geopolítica, sino con trabajos de reforma en su residencia privada.

La casa, situada en la exclusiva isla de Nurai, estaría de este modo sometiéndose a todo tipo de reformas y adaptaciones, que habrían obligado a buscar una solución temporal mientras se completan los trabajos.

La situación en Emiratos Árabes que afecta a Juan Carlos I

En los últimos días, la tensión en la región ha provocado inquietud entre los residentes extranjeros y ha llevado a medidas extraordinarias, como el cierre temporal del espacio aéreo en algunos puntos del Golfo, por lo que la presencia de una figura pública internacional como Juan Carlos I había generado dudas sobre su seguridad.

La preocupación se disparó tras la ofensiva militar. Aunque Emiratos Árabes no es parte directa del conflicto, la proximidad geográfica y la posibilidad de represalias o alteraciones en el tráfico aéreo han colocado a toda la región en alerta.

El cierre del espacio aéreo ha sido una de las medidas más visibles, afectando tanto a residentes como a turistas y trabajadores desplazados.

Sobre la situación del exsoberano ha sido preguntado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien ha señalado que cualquier información relativa a Juan Carlos I corresponde a la Casa Real. No obstante, ha querido enviar un mensaje general de respaldo a los españoles que se encuentran en el país en el que reside el emérito.

Albares ha explicado que la situación en el país "es la que es: el espacio aéreo está cerrado", y ha añadido que "cualquier español, incluido el rey emérito, tiene la atención y el apoyo de la embajada".

El ministro ha precisado además que el Ejecutivo está preparado para asistir a quienes deseen regresar a España: "Serán aquellos que quieran regresar los que ayudaremos a regresar; sobre todo los transeúntes, quienes estaban por turismo o trabajo puntual, son los que presentan mayor ansiedad. Tienen toda mi solidaridad y todo mi apoyo y desde el ministerio hacemos todo lo posible para que sepan que estamos en contacto con ellos y a su disposición".

Cabe recordar que el abuelo de la princesa Leonor reside en Emiratos Árabes desde hace más de cinco años, país que eligió como destino tras abandonar España en medio de la polémica por sus asuntos financieros, posteriormente archivados por la Fiscalía del Tribunal Supremo. Desde entonces, su presencia allí ha sido discreta.