La NASA ha compartido nuevas imágenes del cometa interestelar 3I/ATLAS en el marco de la “campaña de observación sin precedentes” que están desarrollando en todo el sistema solar con sus recursos, –sus naves y telescopios espaciales–, siguiendo el que es el tercer objeto interestelar que se conoce que ha pasado por nuestro sistema solar.

Tal como explica la propia NASA, desde que fuese descubierto el pasado 1 de julio, sus recursos han podido captar al cometa desde múltiples posiciones, dando así la oportunidad de aprender sobre las maneras en que el 3l/ATLAS se diferencia de los cometas de nuestro sistema solar, proporcionando así una nueva ventana científica para observar también “cómo las composiciones de otros sistemas pueden diferenciarse de la composición del nuestro”.

El 3l/ATLAS, un cometa interestelar

“Parece un cometa y se comporta como un cometa. Y todas las pruebas apuntan a que se trata de un cometa", ha dicho Amit Kshatriya, director asociado de la NASA, atajando las especulaciones y “los rumores” que han estado circulando sobre si podía tratarse de una nave espacial o tener un origen artificial.

Pese a ello, y ante el entusiasmo generado por todos aquellos que siguen con fervor las novedades alrededor de 3l/ATLAS, matizan: "Nosotros pensamos que el universo es un sitio mágico y trabajamos para explorarlo tanto como podemos, y queremos encontrar señales de vida en el universo, es muy importante para nosotros".

No obstante, el 3l/ATLAS es un cometa interestelar, el tercero identificado hasta el momento que penetra en nuestro sistema solar desde otra zona de la galaxia, recogiendo así el testigo que dejaron previamente el famoso 1I/Oumuamua, en 2017, y el 2Borisov, en 2019.

Sobre ello, la directora asociada en el Departamento de Misiones Científicas de la NASA, Nicky Fox, apunta: "Aunque la existencia de estos objetos que proceden de fuera del Sistema Solar habían sido predicha hace tiempo, es ahora cuando empezamos a descubrirlos gracias a los nuevos instrumentos de los telescopios".

Las observaciones del 3l/ATLAS, desde Marte

Las imágenes más cercanas del cometa, explica la NASA, fueron tomadas por sus naves espaciales en Marte. Concretamente, el 3 de octubre, según precisan, el 3I/ATLAS pasó por el planeta rojo “a una distancia de 30,6 millones de kilómetros (19 millones de millas), y desde allí fue observado por tres naves espaciales de la NASA”.

“El Orbitador de Reconocimiento de Marte (MRO, por sus siglas en inglés) capturó una de las imágenes más cercanas del cometa, mientras que el orbitador Atmósfera y Evolución de Materiales Volátiles de Marte (MAVEN, por su acrónimo en inglés) obtuvo imágenes ultravioletas que ayudarán a los científicos a comprender la composición del cometa. Por su parte, el rover Perseverance alcanzó a echar un pequeño vistazo desde la superficie marciana”, detallan.

Al respecto, los científicos del organismo creen que el cometa interestelar podría proceder de un sistema más antiguo que el nuestro, que se formó hace ya 4.500 millones de años.

“Presenta diferencias respecto a cometas que vemos en nuestro sistema solar porque viene de otra zona", sostienen, incidiendo en que “rápidamente” pudieron determinar que era “un cometa”. “Nada nos lleva a creer que se trata de algo diferente”, sentencian.