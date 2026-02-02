Estos mapas pueden “ayudarte a que estés informado y a salvo durante las crisis”

Meteorólogos advierten del riesgo de inundaciones en varias zonas de España: se espera una semana complicada en el país

Ante el tren de borrascas que azota la península y el riesgo de inundaciones que se están viviendo en muchas zonas, Google ha lanzado ‘Flood Hub’ una alerta de emergencias.

A través de un mapa la web alerta de inundaciones repentinas en los que se estima las áreas afectadas. Según informa la compañía, estos mapas pueden “ayudarte a que estés informado y a salvo durante las crisis”.

Usan datos satelitales de fuentes, como el satélite Copernicus Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea. Este satélite produce una imagen de radar de apertura sintética (SAR) que nuestros algoritmos usan para calcular el área inundada.

En cuanto a la precisión de los mapas, aseguran que es difícil reconocer las áreas inundadas y las que no lo están en una imagen satelital, por lo que a veces puede haber errores. Por ejemplo, es posible que los mapas no puedan mostrar inundaciones en bosques densos o áreas urbanas. En una imagen promedio, estimamos que alrededor del 80% del área inundada sugerida es precisa. No se prevé que las áreas que no estén marcadas como inundadas sean seguras, ya que no podemos mostrar mapas en bosques densos y áreas urbanas.

¿Cuándo se actualiza el mapa?

Actualizan los mapas de inundaciones cada vez que hay una nueva imagen satelital disponible. Después de que se toma una imagen, esta tarda varias horas en aparecer en nuestros sistemas. También pueden pasar varios días hasta que se produzca una imagen satelital que podamos usar. Si nuestra imagen disponible más reciente tiene una antigüedad superior a 72 horas, generalmente dejamos de mostrarla hasta que dispongamos de una nueva.

En algunos casos, es posible que no encuentres un mapa de inundaciones. A veces no hay una imagen satelital disponible o la imagen no genera un mapa calificado

¿Cómo decide Google cuándo mostrar previsiones de inundaciones?

Cuando el caudal de un río supera o se prevé que supere un nivel de advertencia, Google muestra una previsión de inundaciones. Los niveles de advertencia estiman cuándo se desbordará un río y se suelen basar en el historial de inundaciones, explican.

Las previsiones de inundaciones de Google se actualizan diariamente en función de los últimos datos meteorológicos disponibles.

Si una previsión deja de estar activa, Google la quita de los resultados de la Búsqueda y de Maps.

¿Quién recibe notificaciones de previsión de inundaciones?

Las previsiones de inundaciones que se publican están basadas en datos que cumplen criterios de alta precisión. Solo se envían notificaciones sobre las previsiones de inundaciones con un nivel de confianza aún mayor.

Las notificaciones se envían a los usuarios que tienen activados los servicios de ubicación de su smartphone, han instalado la aplicación Búsqueda de Google y se encuentran en las zonas sobre las que se ofrecen previsiones y en las que hay o se espera que haya inundaciones. Si no estás cerca de una de estas zonas, no recibirás ninguna notificación de previsión de inundaciones de Google.