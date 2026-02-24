Patricia Martínez 24 FEB 2026 - 05:30h.

Ante la falta de respuestas, han tirado de ingenio para que les arreglen las carreteras del pueblo

Las borrascas dejan las carreteras gallegas llenas de baches y socavones: "Metes una rueda y ahí te quedas"

Chantada, LugoLas denuncias vecinales por baches, socavones y carreteras en mal estado se repiten estas semanas por toda Galicia, especialmente después de que las sucesivas borrascas que han afectado a la comunidad desde inicios de año hayan dejado centenares de incidencias en carreteras comarcales, locales y hasta en autovías, o calles de muchas ciudades. La fuerza de las lluvias y los temporales, agravada en muchos casos por la falta de mantenimiento ha dejado agujeros, baches y socavones de todos los tamaños pendientes de reparar por toda Galicia, que se suman además a problemas en las vías que ya venían de antes.

Y a menudo, a falta de respuesta institucional, toca tirar de ingenio. En Lugo hace solo unas semanas una protesta por el mal estado de la carretera que une Lugo con Ourense acabó con una protesta multitudinaria, y con la imagen de una mujer acostada sobre un socavón para que se pudiera apreciar de manera muy gráfica su tamaño, y en el pasado también ha intercedido la propia iglesia, con las peticiones y misas en medio de la carretera, protagonizada por el párroco de Monfero, Luis Ángel Rodríguez Patiño que no dudó en dar su misa dominical en medio de la carretera de Xermade para pedir su reparación.

Han puesto a sus pequeños operarios "manos a la obra"

Ahora, en Chantada han decidido ponerse "manos a la obra", y a falta de operarios que vayan a reparar los baches que llevan denunciando varios meses, han tirado de trabajadores un poco más pequeños y coloridos, pero que al menos, le ponen ganas. La formación municipalista Por Chantada ha decidido recurrir “al ingenio” para que les reparen las carreteras que pasan por la localidad y tras no encontrar respuestas.

Desde el colectivo recuerdan que hace unos días se dirigieron a la Diputación de Lugo para recordarles el estado de algunas de las carreteras, como como la LU-P-1807 a su paso por la parroquia de Brigos o la necesidad de ampliar la “curva do Peto”. Pero ante la falta de respuesta, “tras escritos, acuerdos plenarios y cartas a la Defensora do pobo”, los denunciantes han decidido tirar de “ingenio, a ver si así se les cae la cara de vergüenza”, reclaman, “y se dignan a actuar”. Desde la agrupación también les piden a los locales de PSOE y BNG más contundencia “para que se termine esta vergüenza”.

Y mientras tanto, han puesto “a sus brigadas a trabajar”. En sus redes sociales, han compartido varias imágenes de las “brigadas Playmobil” desplegadas por carreteras y caminos del pueblo, y ya “manos a la obra”, donde ya se les puede ver cómo mueven materiales carretilla en mano, colocan conos o ponen vallas para avanzar en las obras de reparación. A falta de trabajadores de carne y hueso, en Chantada tiran de retranca en busca de visibilidad.

El mismo colectivo también ha solicitado al Ministerio de Transportes el mantenimiento urgente de la N-540 y la modificación de la licitación actual, una petición que han repetido en más ocasiones, debido al que califican como "estado lamentable de la vía" y al riesgo que supone para la seguridad vial.

En Chantada no son los primeros en buscar soluciones alternativas y optar por el ingenio para denunciar el estado de las carreteras. Hace solo unos días, en Cangas decidieron decorar uno de los socavones del centro de la localidad con un árbol y una baliza iluminada, para al menos, poder esquivarlo más fácilmente, mientras no se reparaba.

Y en Rianxo, han rebautizado una de sus calles somo Rúa dos Parches. Soluciones alternativas tirando del humor para denunciar unos problemas que complican el día a día de los vecinos, que cada día deben transitar por carreteras locales y comarcales que en muchos casos, suponen un peligro para la conducción.