Los astronautas del Artemis II ya están de regreso a la Tierra después de haber recorrido la mayor distancia de la historia.

El emotivo momento de la tripulación de Artemis II al poner el nombre de la esposa fallecida del comandante a un cráter de la Luna: "Podremos verlo desde nuestro planeta"

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El hito espacial ya está conseguido. Los astronautas del Artemis II ya están de regreso a la Tierra después de haber recorrido la mayor distancia de la historia. Más de 406.000 kilómetros. En ese recorrido cabrían todos los planetas del Sistema Solar. Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, se han convertido en los seres humanos que más lejos han estado de la Tierra.

Los cuatro astronautas viajan a bordo de la nave espacial Orion, su hogar durante su viaje de aproximadamente 1,1 millones de kilómetros y diez días. Viven y trabajan en el módulo de tripulación de la nave, mientras que su módulo de servicio proporciona los productos esenciales que los astronautas necesitan para mantenerse con vida, incluyendo agua potable, nitrógeno y oxígeno para respirar.

La nave espacial orbitó la Tierra varias veces antes de emprender un viaje de cuatra días a la Luna. Tras sobrevolar el satélite natural, regresará a la tierra a los diez días del lanzamiento de la misión. La cabina de la Orion tiene un volumen habitable de 9,34 metros cúbicos, ofreciendo a la tripulación aproximadamente el mismo espacio vital que dos minivans.

La nave Orion tiene casi un 60 por ciento más de espacio que los 5,95 metros cúbicos del módulo de mando del Apolo, el programa espacial tripulado que llevó al ser humano a la Luna en la década de los 60. Al regresar a la Tierra, la tripulación soportará la reentrada de alta velocidad y alta temperatura a través de la atmósfera de la Tierra antes de amerizar en el Océano Pacífico frente a la costa de San Diego, donde serán recibidos por un equipo de recuperación compuesto por personal de la NASA y del Departamento de Defensa, quienes los llevarán de vuelta a tierra firme.

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Dentro del Artemis II se ha visto la humanidad más terrenal en el espacio. Corazones y gestos de cariño hacia la Tierra, con un bote de Nutella flotando como elemento cómico publicitario. El más desgarrador momento, el recuerdo de Carroll, la mujer del capitán Reid Wiseman, que falleció en 2020 de cáncer. Esta enfermera que cuidada en intensivos a los recién nacidos siempre apoyo a su marido en su sueño de viajar al espacio y convivió con el resto de familias en el Grupo de Cónyugues. Tendrá el nombre de un cráter que se ve desde la Tierra, lo que ha provocado lágrimas y un sentido abrazo entre la tripulación.

Comenzaron entonces los 40 minutos de desconexión con la Tierra al quedar la Luna entre medias. "Mientras nos preparamos para perder la comunicación por radio, aún podemos sentir vuestro amor inagotable desde la Tierra, y a todos vosotros que estáis allá abajo en la Tierra y alrededor de la Tierra. Os amamos desde la Luna, nos vemos al otro lado", fue su frase de despedida. Así, la tripulación del Artemis veía en directo algo que nunca había podido contemplar el hombre. Se aproximaron como nunca a la superficie del satétile. Cuando se reanudaron las comunicaciones vieron también en directo un eclipse solar. Llegó después la felicitiación de Trump, capaz de ponerles como ejemplo, orgullo e inspiración para la humanidad en el mismo día que propone recortes del 20 por ciento para el presupuesto de la NASA.

"Cuando estábamos en la cara oculta de la Luna, entrando y saliendo del contacto con el planeta Tierra, todos lo sabíamos, y fue un hito. Vimos desaparecer la Tierra, pero estábamos tan ocupados con la ciencia y teníamos tanta fe en la integridad de nuestra nave, tanta fe, tanta fe en el control de la misión, que estábamos en completa paz y simplemente haciendo nuestro trabajo y tratando de hacer un buen trabajo para recopilar la mayor cantidad de datos científicos posible mientras estábamos en la cara oculta de la Luna. Y estábamos eufóricos aquí en nuestras vidas.", ha relatado la tripulación.

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Galletas de arca al perder la comunicación con la Tierra

"En cuanto perdimos la comunicación con la Tierra, comimos galletas de arce. Nos reunimos durante unos 30 segundos, cada uno comió una galleta de crema de arce y luego retomamos el trabajo científico. Pero tuvimos que tomarnos un momento para honrar, para honrar ese tiempo que pasamos detrás de la Tierra. Pasar detrás de la Luna y perder el contacto con la Tierra fue un momento muy surrealista para esta tripulación."

Sobre esos momentos en los que dirigieron la nave manualmente, la explicación fue sencilla. "Básicamente, nos sentamos en la nave. Esta vez éramos Jeremy y yo, y simplemente conducíamos, dábamos vueltas usando el mando giratorio, básicamente la manejábamos con la palanca y veíamos lo bien que se manejaba, lo precisos que eran los algoritmos de control y cómo respondían. Fue increíble estar en una nave espacial en el espacio profundo y pilotarla manualmente.

La tripulación, pese a ir de hito en hito, reconoce que el tiempo ha pasado muy rápido y que algo tan estrecho pueda volar y ser tan divertido".