Reid Wiseman, Christina Koch, Jeremy Hansen y Victor Glover afrontan ahora su periplo de regreso a la Tierra tras marcar un hito histórico

Los astronautas de 'Artemis II' ya son los humanos que más lejos han viajado en el espacio: "Esperamos que este récord no dure mucho"

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Los cuatro astronautas de la ya histórica misión Artemis II de la NASA, –Reid Wiseman, Christina Koch, Jeremy Hansen y Victor Glover–, afrontan ya el viaje de vuelta a la Tierra tras haberse convertido en los humanos que más lejos han viajado desde nuestro planeta en su periplo para sobrevolar la cara oculta de la Luna. Ahora, impulsados por la gravedad lunar, la nave Orión emprende más de 400.000 kilómetros de vuelta que culminarán este viernes 10 de abril, cuando se espera que lleguen a la costa estadounidense de San Diego.

En su regreso, los tripulantes habrán completado un intenso trabajo de investigación con el objetivo final de encontrar el lugar perfecto para construir una base permanente en la Luna que sirva además para, eventualmente, explorar Marte.

El viaje de los astronautas de la misión Artemis II: del despegue y la cara oculta de la Luna al regreso a casa

Tras la cuenta atrás del pasado 1 de abril, con un despegue también histórico que tuvo en vilo a todo el mundo, la nave Orión partió a una velocidad estratosférica, a 28.000 kilómetros por hora, para adentrarse en la órbita terrestre alta. Fue ese día cuando comenzó el extraordinario periplo, con el cohete desprendiéndose de lo innecesario para que la propulsión lanzase correctamente a la nave espacial hacia la Luna.

La operación inicial fue todo un éxito, con los astronautas ya transitando el espacio y poniéndose a trabajar. Así, con una tarea fundamental y un objetivo clave, como lo ha sido sobrevolar la cara oculta de la Luna, entre los cuatro tripulantes han montado un laboratorio en el que ellos mismos han sido también el experimento.

En su viaje, hemos visto sus rutinas, cómo la música les ponía en marcha, cómo gravitaban los alimentos elegidos para el periplo espacial o cómo solucionaban los problemas que han encontrado, como el del ya famoso inodoro que les obligó a informar a Houston de que tenían un problema.

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“Me enorgullece ser la fontanera espacial”, bromeaba desde la nave Christina Koch, la única astronauta a bordo de Orión y la primera mujer en la historia en rodear la Luna, al respecto de este último.

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Durante todos estos días, los astronautas también han ensayado maniobras de reanimación o se han ayudado a enfundarse el traje que les mantendría vivos hasta seis días en caso de problemas. Todo ello entre fotografías y vídeos de sus extraordinarias vistas y de algunos de sus momentos más anecdóticos, además de desarrollarse con un contacto casi continuo con la NASA que también les ha acompañado en todo este tiempo.

En el viaje espacial, apenas han estado 40 minutos sin contacto con la Tierra, siendo este lapso justo el momento en que sobrevolaban la cara oculta de la Luna, que bloqueaba las señales de radio haciendo que ese instante tan crítico como clave para la misión haya sido uno de los más tensos.

“Es maravilloso volver a tener noticias de la Tierra”, señalaba Christina Koch tras recuperar el contacto con la NASA.

Los dos nuevos cráteres de la Luna

Durante ese momento, el de más proximidad de la nave Orión al satélite, los astronautas también se dejaron ver abrazados tras anunciar los nombres que tendrán dos cráteres de la Luna: Integrity y Caroll, como se llamaba la mujer fallecida del comandante, Rise Wiseman.

Los integrantes de Artemis II se han convertido así en los humanos que más lejos han viajado desde la Tierra y ahora ya afrontan el viaje de vuelta a casa; otro periplo lleno de expectación que, cuando se materialice, supondrá definitivamente el éxito absoluto de la histórica misión.