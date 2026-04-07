Carroll Wiseman "dedicó su vida a ayudar a los demás como enfermera en la unidad de cuidados intensivos neonatales", según ha explicado la NASA

El emotivo momento de la tripulación de Artemis II al poner el nombre de la esposa fallecida del comandante a un cráter de la Luna: "Podremos verlo desde nuestro planeta"

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Además del importante logro histórico, la misión Artemis II dejó ayer una emotiva anécdota, cuando los astronautas sorprendieron a su comandante, Reid Wiseman, con un homenaje sorpresa a su esposa, Carroll, a la que perdió hace cuatro años. Los cuatro tripulantes de la Orion vivieron un emotivo momento a más de 400.000 kilómetros de distancia de la Tierra al nombrar un cráter con el nombre de la mujer, fallecida a causa de un cáncer cuando se preparaban para este viaje a la Luna.

Con lágrimas y la voz rota, deletreaban el nombre de Carroll para fundirse después en un silencioso abrazo flotante. No solo se rompió Wiseman, los lazos son muy fuertes entre los cuatro astronautas y sus familias convivían formando el grupo de cónyuges desde hace años.

Carroll enfermera, 46 años, y dos hijas, Kattie y Allie, que siguieron apoyando a su padre para llegar a la Luna en esa nave, que se llama Integridad. Ese es el nombre que han elegido para el otro cráter, muy cerca de Carroll.

La esposa del comandante de la nave Orion, Carroll Wiseman "dedicó su vida a ayudar a los demás como enfermera en la unidad de cuidados intensivos neonatales", según ha explicado la NASA. "A pesar de una larga lista de reconocimientos profesionales, Reid considera que su tiempo como padre soltero fue su mayor desafío y la etapa más gratificante de su vida".

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Los astronautas de la misión Artemis II han alcanzado esta madrugada la cara oculta de la Luna en el sexto día de misión, tal y como estaba previsto. La nave espacial Orion ha alcanzado su máximo acercamiento a la Luna (6.530 kilómetros) y, unos minutos después, su distancia máxima desde la Tierra (406.772 kilómetros).

Mientras, a la Tierra siguen llegan las impresionantes imágenes que ha captado la tripulación desde la nave. Este martes, la NASA ha publicado la primera fotografía de la Tierra vista desde la cara oculta de la Luna, así como un impactante eclipse solar visto desde donde nunca antes se ha hecho.