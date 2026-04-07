Una tormenta solar puede acabar con tu conexión a Internet: los satélites de la Tierra, culpables

Marta Egea 07 ABR 2026 - 06:45h.

Las tormentas solares son explosiones de energía que proceden del Sol que pueden afectar a satélites, sistemas GPS y comunicaciones por radio

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El Sol no es una estrella tranquila. Aunque desde la Tierra lo veamos como una esfera brillante y aparentemente estable, la realidad es que es un objeto extremadamente dinámico que lanza constantemente partículas cargadas, radiación y enormes explosiones de energía al espacio. En ciertas ocasiones, esta actividad se hace más intensa y produce lo que se denomina como tormentas solares, pudiendo afectar directamente a la tecnología que utilizamos habitualmente.

En los últimos años, los expertos han advertido de que una tormenta solar intensa podría provocar fallos en satélites, sistemas de navegación GPS, comunicaciones por radio e incluso redes eléctricas. Esto quiere decir que servicios aparentemente cotidianos como puede ser Internet, podría verse alterado si una gran cantidad de radiación solar alcanza la Tierra.

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Esto no es un escenario habitual, pero sí que es un riesgo real que las agencias espaciales vigilan de manera constante. Los satélites que orbitan nuestro planeta responsables de gran parte de las comunicaciones globales, son muy vulnerables a este tipo de fenómenos.

¿Qué es una tormenta solar?

Una tormenta solar es un fenómeno provocado por erupciones en la superficie del Sol que liberan enormes cantidades de energía y partículas cargadas al espacio. Estos eventos suelen estar relacionados con dos procesos principales: erupciones solares o eyecciones de masa coronal.

Las erupciones solares son explosiones repentinas de radiación electromagnética, mientras que las eyecciones de masa coronal expulsan nubes gigantes de plasma solar cargado de partículas. Cuando dichas partículas viajan hacia la Tierra, pueden interactuar con el campo magnético del planeta y desencadenar una tormenta geomagnética.

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Estas tormentas no solo pueden producir fenómenos espectaculares como las auroras boreales visibles en latitudes inusuales, sino que también pueden afectar a la infraestructura tecnológica moderna.

¿Por qué las tormentas solares pueden afectar a Internet?

La relación entre una tormenta solar y la caída de Internet no es directa, pero sí que existe una conexión clara: los satélites y sistemas de comunicación que dependen del espacio. Gran parte de las comunicaciones modernas utilizan satélites para navegación GPS, comunicaciones por radio, telecomunicaciones o transmisión de datos.

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Cuando una tormenta solar intensa alcanza la magnetosfera terrestre, puede alterar las señales que viajan entre esos satélites y las estaciones terrestres. Lo que ocurre es que las partículas cargadas procedentes del Sol pueden provocar interferencias electromagnéticas en la ionosfera, una capa de la atmósfera que influye en la propagación de las señales de radio.

Esta capa de la atmósfera situada entre los 60 y 1.000 kilómetros de altura es la clave para entender el impacto de las tormentas solares en las comunicaciones. Esta región está compuesta por partículas cargadas eléctricamente y desempeña un papel fundamental en la transmisión de señales de radio y satélite.

Cuando una tormenta solar llega a la Tierra, puede provocar cambios en la densidad de partículas cargadas, alteraciones en la propagación de ondas electromagnéticas o distorsión de señales GPS. Si la perturbación es lo suficientemente intensa, pueden producirse interrupciones en las comunicaciones por satélite, errores en sistemas de navegación GPS o interferencias en radio de alta frecuencia.

Esto explicaría la causa por la que, durante ciertos episodios de actividad solar intensa, pueden producirse errores en los sistemas de navegación o interrupciones en las comunicaciones.

¿Qué problemas puede provocar una tormenta solar en los satélites?

Los satélites que orbitan la Tierra son muy sensibles a la radiación solar. Cuando una tormenta solar intensa alcanza el entorno terrestre, puede provocarles distintos problemas:

Fallos eléctricos: la radiación puede alterar los circuitos electrónicos de los satélites, provocando errores temporales o permanentes.

la radiación puede alterar los circuitos electrónicos de los satélites, provocando errores temporales o permanentes. Cambios en la órbita: las tormentas solares pueden calentar las capas superiores de la atmósfera, lo que aumenta la fricción sobre los satélites en órbita baja, modificando ligeramente su trayectoria.

las tormentas solares pueden calentar las capas superiores de la atmósfera, lo que aumenta la fricción sobre los satélites en órbita baja, modificando ligeramente su trayectoria. Interrupciones en las comunicaciones: las señales que transmiten los satélites pueden sufrir interferencias debido a las perturbaciones en la ionosfera.

El impacto real de las tormentas solares sobre los satélites se ha podido demostrar gracias a algunos episodios recientes. En 2022, una tormenta solar provocó la pérdida de decenas de satélites de la constelación Starlink que no consiguieron mantener su órbita por el aumento de la resistencia atmosférica.

Aunque la mayoría de tormentas solares provocan efectos moderados, los científicos no descartan eventos mucho más intensos. El ejemplo histórico más conocido es el Evento Carrington en 1859. Fue la tormenta solar más potente registrada y provocó fallos en los sistemas telegráficos de la época. Si un fenómeno similar ocurriera a día de hoy, podría afectar a redes eléctricas, satélites, sistemas de navegación y telecomunicaciones globales. Los expertos insisten en que este tipo de eventos son extremadamente raros.

De hecho, las agencias espaciales monitorizan la actividad del sol constantemente para poder proteger satélites y sistemas tecnológicos. Las tormentas solares no ocurren de manera aleatoria. El Sol sigue un ciclo de actividad de aproximadamente 11 años, durante el cual su actividad va fluctuando. Es durante el máximo solar cuando se pueden registrar manchas solares, erupciones solares o eyecciones de masa coronal.

Es en estos periodos cuando aumenta la probabilidad de que una tormenta solar pueda afectar a la Tierra. Actualmente, se cree que el Sol se encuentra en una fase de creciente actividad dentro de su ciclo solar, lo que explicaría el aumento reciente de tormentas solares observadas.