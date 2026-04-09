La misión de 'Artemis II' no contemplaba que los humanos pisasen la Luna por segunda vez: la NASA plantea más misiones

Los astronautas de Artemis II serán rescatados dos horas después del amerizaje tras una compleja reentrada a alta velocidad

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La misión 'Artemis II' ha completado con éxito la vuelta a la Luna. Uno de los objetivos más esperados por la NASA que le seguirán más de este tipo con el objetivo de descubrir más secretos sobre el espacio exterior. Desde allí, la tripulación a bordo de la nave Orión han ido compartiendo fotos con mucha nitidez tanto de la Tierra como de la Luna

Una de las cosas que más ha llamado la atención es que, a pesar de las décadas, la NASA ha tardado en volver a mandar al ser humano a la Luna que se siguen repitiendo muchos patrones similares a los de anteriores lanzamientos. Hace más de 50 años se logró un verdadero hito para la humanidad, que el hombre pisase la Luna.

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La NASA cuenta con tecnología mucho más avanzada que hace unos años: "Tenemos motores de cohete más eficientes que son capaces de sacar la máxima energía por gramo de combustible". Pero a pesar de que hayan pasado cinco décadas, la puesta en escena y la esencia, es decir, siguen siendo motores de combustible químico.

La tecnología del 69 y la de 'Artemis II'

Pero, por qué no se ha pisado la Luna por segunda vez es lo que muchos se preguntan: "Teníamos la tecnología para ir antes y tenemos la tecnología para ir ahora, pero no se quiere ir como fuimos en el 69". De momento nos falta algo imprescindible: "Para llegar a la superficie necesitamos un módulo lunar".

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Antes de volver a pisar la Luna y hacer avances, lo que la NASA quiere es "poner a prueba sobre todo todos los sistemas de la nave Orión, principalmente en los sistemas de soporte vital", explica Daniel Marín, astrofísico y divulgador científico.

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Además de garantizar la seguridad de la tripulación. La tripulación de los de Apolo eran mucho más temerarios en plena Guerra Fría: "Quería llegar a la Luna para demostrar que militarmente eras mejor que el adversario, plantar una bandera, hacer un par de experimentos y volver a la Tierra", afirma Josep Calatayud, biólogo y divulgador espacial

El objetivo, muy diferente a hace medio siglo

El objetivo es muy diferente a hace medio siglo el objetivo es diferente, los de la NASA quieren quedarse en la Luna y establecer bases que nos permitan ir aún más lejos, apuntando esta vez hacia Marte.

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"Para ello, hay que construir una serie de tecnologías que todavía no tenemos y, sobre todo, tenemos que comprender qué le pasa a nuestro cuerpo cuando abandonamos el campo magnético protector de nuestro planeta" Sobrevivir a la radiación y al clima extremo del espacio es el siguiente paso de los científicos ya que ya se han mejorado las comunicaciones que hoy nos permiten contar la vida desde tan lejos.