Antoni Mateu 14 ABR 2026 - 13:39h.

Albert Beltrán y Carlos Fontclara son los dos emprendedores de 26 años que están detrás del proyecto que asegura haber reducido el uso promedio de las pantallas en tres horas

"Prevenir" y "educar", las claves para mitigar la adicción de los jóvenes al móvil y las pantallas

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En un momento en el que el uso excesivo del móvil se ha convertido en una preocupación social, Balance Phone, el proyecto tecnológico fundado por Albert Beltran y Carlos Fontclara ha conseguido dar un gran paso adelante. Se trata de una nueva alternativa real que "devuelve 3 horas al día a los usuarios y transforma el hábito digital de más de 3.000 personas", según señalan sus propios creadores. En la web de 'Informativos Telecinco' hemos hablado con estos dos jóvenes de 26 años para que nos expliquen cuál es su valor diferencial.

Así es Balance Phone

El proyecto tecnológico de Albert Beltran y Carlos Fontclara nació en marzo de 2024. Iniciaron su trayectoria desarrollando una app, pero su objetivo incluye el lanzamiento al mercado de su propio teléfono Balance Phone, un dispositivo que refleja el equilibrio entre el mundo online y offline. Actualmente, Balance Phone ya ha vendido 4.500 dispositivos a más de 50 países.

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Aunque la pantalla sea grande, el fondo es negro. Y aunque las apps sean iconos coloridos, en smartphone especial y de creación propia vienen en forma de una lista: texto plano, letras blancas y con un sistema de notificaciones mucho menos invasivo. Las interfaces visuales desaparecen en la pantalla principal para eliminar "todos los elementos adictivos de los teléfonos actuales", explican los fundadores.

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De acuerdo con los primeros datos revelados por parte de la compañía Balance, el tiempo promedio de uso "ha descendido de cinco horas a una media de 1 hora y 30 minutos al día, lo que supone más de 20 horas semanales para dedicar a otras actividades".

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Las aplicaciones que están permitidas y las bloqueadas

La premisa de la empresa es tener "un móvil que conserva lo útil de la tecnología", pero eliminando "lo adictivo": tenemos acceso a aplicaciones como WhatsApp, Google Chrome o Mapas. Funciones como la cámara o la galería de fotos se conservan. Y todas ellas, cuando accedemos a través del menú en forma de lista, funcionan de forma habitual y sin restricciones.

Ahora bien, al contar también con un sistema operativo propio —BalanceOS— no podemos instalar aplicaciones como sí en otros dispositivos (explican que hay apps y páginas web bloqueadas para su acceso). En cuanto a las redes sociales, algunas de las más usadas como Instagram, TikTok o X no son accesibles. Al igual que tampoco están disponibles las páginas web pornográficas o servicios de apuestas on-line.

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¿Cómo es posible que se lleve a cabo este filtro? De acuerdo con los creadores, esto es posible gracias a “un sistema de filtrado interno que actúa a nivel del sistema operativo”. Añaden que “esto es independientemente del navegador que se utilice y en nuestro caso sólo es compatible con Chrome o Ecosia”.

¿Cómo se determina el acceso a una app?

Beltrán y Fontclara explican que “partimos de una idea muy simple: hay apps con ‘punto final’ y apps sin él”. Con esta base se refieren a la finalidad al utilizar las aplicaciones y servicios: “Los mapas te llevan de un punto A a un punto B y ahí termina la experiencia. En cambio, plataformas como Instagram, TikTok o Netflix están diseñadas para no tener final, y además optimizan activamente para que pases el máximo tiempo posible en ellas”.

Los smartphones y todo el ecosistema de aplicaciones y servicios en términos generales, desde su punto de vista, “no están pensados para ser usados, sino para ser consumidos de forma contínua”.

Si las platataformas de streaming están bloqueadas y los videojuegos, también. ¿Qué es lo accesible en este teléfono? Aplicaciones de comunicación como WhatsApp, Gmail o Teams. También servicios como Cabify, Strava, Uber o Renfe. Apps y servicios de educación, servicios bancarios y aplicaciones de productividad sí se encuentran de manera accesible dentro del sistema operativo BalanceOS.

Las notificaciones son “más conscientes”

Más allá de las aplicaciones, servicios y páginas web, las notificaciones son otro de los puntos conflictivos en los sistemas operativos móviles actuales. Si bien, “funcionan como un smartphone normal”, Beltrán y Fontclara matizan que “hay un enfoque más consciente”. “En lugar de mostrar números rojos que generan urgencia o ansiedad, BalanceOS utiliza un punto azul para indicar que tienes notificaciones pendientes. Es una forma más tranquila de informarte sin empujarte constantemente a reaccionar", explican.

“Más allá de eso, el comportamiento general es el mismo que en cualquier Android, aunque la filosofía siempre es reducir la ansiedad digital”, concluyen.