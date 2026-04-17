Los residentes de los edificios del incendio de Hong Kong, vuelven a sus viviendas a recoger sus pertenencias

Una ONG y una empresa de robótica china se han unido para diseñar exoesqueletos que ayuden a los vecinos a subir escaleras

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Meses después del incendio mortal que arrasó unos rascacielos residenciales en Hong Kong el pasado 26 de noviembre de 2025, los residentes van a poder volver a sus viviendas a partir de la semana que viene para recoger lo que ha quedado de sus pertenencias.

Tras el incidente, los edificios no han podido conservar los ascensores, por lo que todos los vecinos, muchos de ellos de avanzada edad, encuentran en esto un gran problema de movilidad. Es por esto que una ONG y una empresa de robótica china se han unido para diseñar exoesqueletos que ayuden a los residentes a subir a sus plantas.

Uno de los incendios más mortíferos

El incendio de Hong Kong dejó cerca de 160 fallecidos y forma parte de uno de los incendios más mortíferos de la historia de la región. El incidente sucedió en una urbanización del distrito de Tai Po, en el norte de Hong Kong, donde las llamas se propagaron por el andamiaje de bambú instalado en un bloque.

El complejo cuenta con 1.984 viviendas y albergan a unos 4.000 residentes, que se quedaron sin vivienda y, muchos de ellos, se les dio por desaparecidos ante el derrumbe de partes del andamiaje que dejó a personas atrapadas en los rascacielos.

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Facilitar la vida de los afectados

Debido a las dificultades que muchos vecinos del complejo van a tener tras la desaparición de los ascensores en los edificios afectados, una ONG y una empresa de robótica china han creado exoesqueletos que ayudan a las personas de mayor edad a subir las escaleras hacia su casa.

Este avance, facilita el acceso a las viviendas ya que, entre los rascacielos que quedaron afectados, muchos de ellos cuentan con hasta 30 pisos, un número de plantas que resulta muy complicado subir para los vecinos de la tercera edad o aquellos que cuentan con problemas de movilidad.

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Este exoesqueleto se trata de una estructura que se ancla a la cadera, conectando con ambas piernas y permitiendo un apoyo en la movilidad de la persona que lo utiliza.