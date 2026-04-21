El primero de estos semáforos se ha situado en el cruce junto a la parada del tranvía del Hospital Universitario de Canarias

Tras la instalación de este primer semáforo, el Ayuntamiento evaluará durante las próximas semanas su impacto real en la reducción de infracciones

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En un momento en el que el uso de los móviles por la calle es uno de los motivos de atropello más común y tras la polémica con la Dirección General de Tráfico (DGT) en la que culpa al peatón de muchas de las muertes que este sufre debido al uso de los dispositivos móviles, el ayuntamiento de La Laguna, en Tenerife, ha creado unos semáforos especiales para personas con este hábito.

Desde el consistorio han comunicado que "instalamos un semáforo con proyección de luz sobre el suelo para evitar accidentes por peatones mirando su teléfono móvil", un "proyecto piloto" que hasta ahora se "está desarrollando en el cruce situado junto a la parada del tranvía del Hospital Universitario de Canarias", según han publicado en su cuenta de X.

Un sistema sencillo, pero efectivo

El alcalde de la ciudad, Luis Yeray Gutiérrez, ha sido tajante al explicar que en los últimos años se han registrado incidentes de extrema gravedad, algunos de ellos con consecuencias mortales, debido a que los viandantes no advierten las señales de tráfico convencionales por estar pendientes de sus notificaciones. Por ello, este nuevo semáforo complementa la labor de concienciación con una solución técnica que ya ha dado resultados positivos en otras ciudades del país.

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El funcionamiento de este semáforo es tan sencillo como efectivo. Consta de un módulo óptico que trabaja en absoluta coordinación con la señal lumínica principal. Cuando el paso está cerrado para los peatones, el semáforo proyecta una intensa franja de luz roja sobre el suelo, justo en el ángulo de visión inferior de quien camina mirando hacia abajo. De esta manera, el usuario recibe la alerta de peligro sin necesidad de modificar su postura, evitando que invada la calzada de forma temeraria.

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Proteger a los usuarios vulnerables

La elección del lugar para probar este semáforo no ha sido aleatoria. El entorno del Hospital Universitario de Canarias (HUC) es un punto crítico debido al altísimo flujo de personas que transitan por la zona a diario. Además, este cruce es compartido con las vías del tranvía, un entorno donde cualquier descuido puede terminar en tragedia. Badel Albelo, concejal de Seguridad Ciudadana, ha señalado que este semáforo piloto busca proteger especialmente a los usuarios vulnerables que acceden al centro hospitalario, muchas veces con la atención mermada por preocupaciones de salud o fatiga.

Este semáforo también da respuesta a las inquietudes de Metropolitano de Tenerife. Los conductores del tranvía han reportado numerosos sustos y frenazos de emergencia provocados por “peatones zombis” que cruzan las vías sin mirar. La luz roja proyectada por el semáforo sobre los raíles y el asfalto sirve como un aviso ineludible que rompe la burbuja de distracción en la que se sumergen los ciudadanos al usar sus terminales móviles.

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La señalización inteligente en La Laguna

Tras la instalación de este primer semáforo, el Ayuntamiento evaluará durante las próximas semanas su impacto real en la reducción de infracciones. Si los datos confirman que este semáforo mejora la fluidez y la seguridad, se estudiará su implantación en otros puntos negros del municipio detectados por la Policía Local y técnicos de movilidad. La idea es crear una red de seguridad donde el semáforo tradicional se vea apoyado por estos refuerzos lumínicos en las zonas de mayor riesgo.

Además de este semáforo, el plan de modernización incluye la puesta en marcha de pasos de peatones inteligentes en avenidas como Los Menceyes o César Manrique. Estos sistemas, al igual que el semáforo del HUC, utilizan sensores y radares para advertir a los conductores de la presencia de personas, creando un ecosistema de movilidad mucho más seguro para todos.

Con la llegada de este semáforo, La Laguna se sitúa a la vanguardia de la prevención vial, adaptando sus calles a los nuevos comportamientos sociales y priorizando siempre la integridad de sus vecinos frente a los peligros de la distracción tecnológica.