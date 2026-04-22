Los siete de los nueve límites biofísicos fundamentales que ya ha cruzado la Tierra

Claudia Barraso 22 ABR 2026 - 19:09h.

La Tierra está atravesando siete de los nueve límites biofísicos fundamentales que pone en peligro su balance energético y el equilibrio vital

Los terrenos, al límite por las lluvias constantes: muchos suelos son incapaces de absorber más agua

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La Tierra no atraviesa su momento más difícil de sus 4.500 millones de años, sino que hace mucho tiempo estuvo a punto de extinguirse y ha resultado tener una gran capacidad de resiliencia. Sin embargo, el ser humano sigue siendo su desafío más importante.

Desde mediados del siglo XX la presión de la civilización en la Tierra se ha intensificado hasta alcanzar niveles muy de riesgo. Johan Rockström, director del Instituto Postdam de Cambio Climático y uno de los científicos más influyentes del mundo, han advertido sobre los primeros efectos negativos que comienzan a notarse en nuestro planeta: “Estamos alcanzando los límites biofísicos fundamentales”.

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Rockström ha defendido que la sostenibilidad de la Tierra se apoya sobre nueves pilares biofísicos fundamentales: siete de ellos se encuentran fuera del espacio de seguridad. “Si se sobrepasan ciertos umbrales, pueden cambiar de forma irreversible desde un estado que proporciona resiliencia a otro que reduce la capacidad de sostener la vida”.

El balance energético ha sido alterado

La actividad humana ha conseguido alterar el balance energético al intensificar el efecto invernadero, como consecuencia desde mediados del siglo XIX la temperatura media ha ascendido 1,5 grados. “Estamos alcanzando un nivel tres, superior al rango de variabilidad natural que permitió el desarrollo de civilizaciones. Un límite que se encuentra fuera del espacio seguro y está aproximándose a un punto de inflexión, según recoge 'La Voz de Galicia'.

La subida de la temperatura también está incrementando la evaporación y modificando el patrón de las lluvias, siendo muy notable en lugares como Galicia. Además, la escasez está alterando la disponibilidad de agua dulce, desde los ríos y los lagos hasta los acuíferos.

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El ser humano también ha transformado todo el paisaje natural, produciendo fuertes deforestaciones como ocurre en lugares como el Amazonas, que podría incluso llegar a convertirse en una sabana. La extensión y salud de los organismos vivos y de los ecosistemas influyen en la estabilidad planetaria al regular conjuntamente el balance energético y los ciclos químicos de la Tierra.

Cómo afectan los procesos industriales y agrícolas

Los procesos industriales y agrícolas alteran los ciclos naturales y modifican el equilibrio de nutrientes, el cual “ya se ha traspasado ya que tanto el vertido global de fósforo al océano como la fijación industrial de nitrógeno han alterado los flujos biogeoquímicos globales”. Los avances tecnológicos introducen nuevos compuestos químicos sintéticos en el medio ambiente, como el plástico que modifican la genética de los organismos vivos e intervienen en los procesos evolutivos.

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Aunque la concentración de aerosoles se mantiene dentro de la zona segura, la ciencia ya ha advertido de que su disminución acelera el calentamiento. La acidez del agua marina aumenta al absorber carbono atmosférico que, aunque amortigua el calentamiento, perjudica a los organismos que necesitan carbonato cálcico.

Y uno de los factores claves es la destrucción de la capa de ozono que protege a la Tierra de la radiación ultravioleta. Pero gracias a las medidas establecidas por muchos países se ha conseguido aumentar este gas y reducir el agujero.