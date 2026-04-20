Marta Egea 20 ABR 2026 - 06:45h.

Si la Tierra se frenara en seco durante solo 5 segundos, habrían vientos extremadamente intensos y desplazamientos masivos de agua

El Instituto de Astrofísica de Canarias descubre una nueva súpertierra en un sistema planetario cercano

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MadridLa rotación de la Tierra es algo que damos por hecho porque sencillamente ocurre de forma constante. Nuestro planeta gira sobre su eje a una velocidad aproximada de 1.670 kilómetros por hora en el ecuador, aunque no lo percibimos porque todo se mueve al mismo ritmo. Pero, ¿qué pasaría si ese giro se detuviera de repente, aunque solo fuera cinco segundos?

Esta hipotética pregunta ha sido analizada por físicos y divulgadores científicos, y la respuesta no es tan inocente como podría parecer. Una interrupción muy breve de la rotación terrestre tendría efectos perceptibles y peligrosos, a causa de las leyes de la física, especialmente de la inercia.

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El planeta se para, pero nosotros no: la inercia

Si la Tierra dejara de girar de un momento a otro, todo lo que está sobre su superficie, incluidos los seres humanos, seguiría moviéndose a la misma velocidad que llevaba antes del frenazo.

Esto se debe a la inercia, una propiedad fundamental de la física que establece que un objeto en movimiento tiende a seguir moviéndose si no actúa una fuerza que lo detenga. En este caso, la superficie del planeta se detendría, pero nosotros seguiríamos desplazándonos hacia el este a gran velocidad.

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En el ecuador, ese movimiento sería de más de 1.600 km/h, muy parecido a la velocidad que alcanza un avión comercial. En latitudes como España, la velocidad seguiría siendo superior a los 1.000 km/h. Esto significa que, en apenas unos segundos, todo lo que no estuviera firmemente anclado saldría disparado.

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¿Qué pasaría en solo 5 segundos?

Aunque cinco segundos parecen insignificantes, en términos físicos sí que son suficientes para provocar efectos muy claros. Durante estos cinco segundos, las personas, los vehículos, el agua y el aire continuarían moviéndose a gran velocidad mientras la superficie terrestre está parada. El resultado sería parecido a un frenazo brusco, pero a escala planetaria.

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Por otro lado, la atmósfera también seguiría en movimiento, provocando vientos extremadamente intensos, ya que el aire continuaría desplazándose mientras que la superficie estaría estática.

Algunos modelos estiman que esos vientos podrían superar fácilmente los 1.000 km/h, generando tormentas de una magnitud sin precedentes.

Los océanos también conservarían su velocidad, lo que significaría desplazamientos masivos de agua, similares a tsunamis, aunque éstos necesitan más tiempo para desarrollarse. En cinco segundos no llegaríamos a ver océanos invadiendo continentes, pero sí olas anómalas y desplazamientos bruscos del agua.

A diferencia de otros fenómenos astronómicos, éste sí que podríamos sentirlo claramente como una fuerte sacudida, pérdida de equilibrio y sensación de arrastre hacia el oeste. Sería como si el suelo desapareciera momentáneamente bajo los pies.

Si la rotación de la Tierra se reanudara después de esos cinco segundos, el problema no desaparecería de inmediato. Esta reactivación generaría un nuevo desequilibrio: la superficie volvería a moverse pero los objetos ya habrían cambiado de posición.

¿Por qué este escenario es prácticamente imposible?

Aunque resulta interesante, este escenario es extremadamente improbable en la realidad. La rotación de la Tierra está gobernada por leyes físicas muy estables, y pararla de forma repentina requeriría una cantidad de energía inimaginable.

Además, los cambios en la rotación terrestre que sí ocurren en la naturaleza son muy graduales: la Tierra está ralentizando ligeramente su rotación con el paso de millones de años. Por otro lado, los terremotos también pueden alterar mínimamente la duración del día.

Pero estos cambios son tan pequeños que no tienen efectos perceptibles en nuestra vida diaria.

¿Qué pasaría si la Tierra se detuviera por completo?

Si la Tierra dejara de girar por completo y no solo durante estos cinco hipotéticos segundos, las consecuencias serían mucho más profundas y permanentes. En primer lugar, la inercia provocaría un desplazamiento masivo de todo lo que se encuentra en la superficie, como hemos mencionado anteriormente. Esto desencadenaría vientos supersónicos y enormes desplazamientos de agua capaces de arrasar costas y modificar el relieve del planeta.

Además, el equilibrio actual de los océanos cambiaría por completo, ya que la rotación terrestre genera una ligera acumulación de agua en el ecuador; sin este giro, los océanos tenderían a redistribuirse a los polos.

A largo plazo, el impacto sería más contundente. La rotación terrestre es responsable del ciclo del día y noche tal y como lo experimentamos, por lo que, sin esta rotación habría seis meses de luz y seis meses de oscuridad en cada hemisferio. Esto provocaría cambios extremos en el planeta: temperaturas abrasadoras en la zona iluminada y un frío extremo en la zona oscura.

Por otro lado, los fenómenos como el efecto Coriolis desaparecerían, alterando por completo los patrones atmosféricos y oceánicos. En definitiva, la Tierra podría seguir siendo habitable, pero las condiciones serían radicalmente distintas y mucho más hostiles para la vida tal y como la conocemos.

Este tipo de preguntas hipotéticas, ayudan a entender mejor cómo funciona nuestro planeta. Estos cinco segundos tan insignificantes para nosotros pueden generar cambios significativos cuando se trata de velocidades tan altas.