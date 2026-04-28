Antoni Mateu 28 ABR 2026 - 09:55h.

Claude Mythos es la nueva herramienta de inteligencia artificial cuya salida al gran público ha sido retirada por ser ‘demasiado poderosa’ de acuerdo con sus creadores

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Los agentes de IA generativa (un tipo de inteligencia artificial enfocada en crear texto, imágenes, etc.) irrumpieron en el mercado en 2022 siendo ChatGPT el que dio el primer golpe. Sin embargo, en la carrera de la IA hay un actor que ha decidido no lanzar al público su último invento. Se trata de la empresa Anthropic, creadores de Claude, y de Claude Mythos.

De acuerdo con los creadores, esta se trata de “una de las IA más poderosas”. Tanto, que en todo el mundo diferentes organismos la tildan de riesgo y la propia compañía ha decidido no sacarla al público. ¿El problema? Es capaz de hackear grandes empresas, sin supervisión humana y en tiempo récord.

La ciberseguridad global está en el punto de mira

Tan sólo un grupo selecto de compañías de EEUU tiene el ‘privilegio’ de acceder a las últimas funcionalidades de Claude Myhos. Amazon, Apple, NVIDIA o Microsoft son algunas de ellas. ¿Cuál es el propósito? Al parecer, de acuerdo con Anthropic, Mythos es capaz de detectar brechas de seguridad en tiempo récord y en todo tipo de infraestructuras digitales.

Además, gran parte de estas vulnerabilidades no sólo no están corregidas, sino que no habían sido detectadas con anterioridad. El resultado es una IA con capacidades que pueden llegar a exponer la ciberseguridad a escala global.

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Ahora un selecto grupo de grandes multinacionales trabajan para, precisamente, tapar los agujeros que Myhtos ha destapado. Y lo hacen con la ayuda de la propia Claude Myhtos.

De la ciberseguridad, a la seguridad del mundo real

Las capacidades de detección de agujeros de Claude Myhtos no sólo se centran en el entorno informático. Todas las brechas que ha conseguido destapar y exponer -recordemos, en tiempo récord, de forma automática y sin supervisión humana- afectan a cualquier tipo de empresa o de servidor.

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Da igual que se trate de una compañía eléctrica o de telecomunicaciones. O de sistemas de posicionamiento, vigilancia o navegación: si se aprovechan de este tipo de agujeros sin tapar, se puede llegar a acceder al control de herramientas sensibles.

¿En qué se diferencia Myhtos de ChatGPT?

¿Han utilizado alguna tecnología diferente a la que tenemos con agentes actuales? El modelo estándar de Claude tiene el mismo principio que otras herramientas como Gemini Copilot o ChatGPT: es de uso generalista.

El punto diferencial entre esta IA y las que ya conocemos radica en la potencia de cálculo, procesamiento y la capacidad de almacenamiento. Como si de un ordenador se tratase, cuenta con más potencia, lo que le permite a Myhtos escalar tareas automáticas y llevarlas a cabo de un modo mucho más preciso.

La competencia, en el horizonte

Lejos de que la compañía interprete las capacidades de Myhtos como “un límite”, desde Anthropic explican que esto es “la trayectoria” que otras compañías —incluso de código abierto— pueden llegar a seguir en cuanto a capacidades de la IA.

Así pues, en un escenario en el que los algoritmos pueden detectar brechas de seguridad mucho más agresivas, la directiva de Anthropic también ha destacado el papel que desempeña el tener el control de este tipo de conocimientos a gran escala: “Estamos trabajando para divulgarlas de manera responsable”. En otras palabras, dar a conocer el tipo de fallos que hasta ahora no se habían identificado o que permanecían ocultos para así poder subsanarlos antes de que los demás algoritmos sean capaces de superar este tipo de límites.