Del 5 al 13 en semanas: el método real que están usando algunos estudiantes para remontar antes de la PAU

Las investigaciones apuntan a que la práctica de recuperación, a través de evaluaciones repetidas o autoexámenes, es mucho más eficaz

PAU 2026: qué entra exactamente en los exámenes y qué puedes descartar, según docentes y academias

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El reloj corre y las Pruebas de Acceso a la Universidad 2026 se celebrarán los días 2, 3 y 4 de junio en la mayoría de las comunidades autónomas, aunque en la Comunidad de Madrid los exámenes ordinarios arrancan el 1 de junio y se concentran hasta el día 4, con tres franjas horarias: de 9:30 a 11:00, de 12:00 a 13:30 y de 16:00 a 17:30 horas. Para quien lleva meses viendo cómo su media de bachillerato se queda corta, la pregunta es siempre la misma: ¿queda tiempo real para remontar?

Dónde está el margen real

La nota de acceso a la universidad se calcula multiplicando por 0,6 la Nota Media de Bachillerato y sumándole la Media de la Fase Obligatoria de la PAU multiplicada por 0,4. Que el Bachillerato pese un 60% tiene una implicación enorme: si tienes un 9 de media, partes con 5,4 puntos asegurados antes de sentarte en el examen.

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Pero hay más. La nota de admisión, con la que realmente se compite por una plaza, puede alcanzar hasta 14 puntos, sumando a la nota de acceso las dos mejores calificaciones de materias de la fase voluntaria ponderadas por coeficientes de 0,1 o 0,2 según la universidad y el grado. Ahí está el margen. Un estudiante con un 5 en la fase obligatoria y dos asignaturas voluntarias bien ejecutadas, ponderadas con el coeficiente máximo, puede escalar su nota de admisión hasta cifras que semanas antes parecían imposibles.

La PAU 2026 ya no premia al que más sabe

La PAU 2026 mantiene la estructura del año pasado, pero incorpora ajustes graduales, con un aumento de las preguntas competenciales, y en materias como Lengua Castellana y Literatura II la parte competencial puede alcanzar el 70%. En Historia de España se fija un mínimo del 50%.

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Esta es la clave que muchos estudiantes ignoran. El cambio no está solo en el temario, sino en la forma de evaluarlo: la PAU 2026 exige comprensión profunda, práctica real y entrenamiento específico en el modelo competencial. Prepararse con un método adaptado a esta nueva estructura puede marcar la diferencia entre aprobar sin margen o alcanzar la nota necesaria para entrar en la carrera deseada.

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Hay otro cambio técnico que se aplica desde ya en Madrid, y es que, a partir de 2026, las calificaciones se asignarán utilizando múltiplos de 0,1 en lugar de 0,25, lo que permitirá a los correctores ajustar la nota al desempeño exacto del alumno, eliminando los saltos artificiales entre calificaciones. Más precisión significa que cada matiz del examen cuenta más que nunca.

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El método que marca la diferencia

La ciencia cognitiva lleva décadas señalando lo mismo que los estudiantes que remontan notas en tiempo récord descubren por sí solos. La conclusión del experimento de Roediger y Karpicke fue clara: la práctica de recuperación, a través de evaluaciones repetidas o autoexámenes, es mucho más eficaz para consolidar el aprendizaje que la revisión repetida. Es importante saber que repetir el estudio, la lectura o la revisión no mejoró la retención a largo plazo.

La práctica de recuperación consiste en ponerse a prueba activamente intentando recordar lo aprendido sin mirar el material de apoyo. A diferencia de la lectura pasiva, obliga al cerebro a recuperar información de la memoria, lo que fortalece las conexiones neuronales y mejora la retención a largo plazo.

El mecanismo práctico es sencillo, pero exige disciplina, la repetición espaciada aprovecha la forma en que el cerebro consolida los recuerdos. En lugar de estudiar mucho en un solo día, lo ideal es revisar el contenido en intervalos crecientes: al día siguiente, a los tres días, a la semana.

Aplicado a las semanas previas a la PAU, esto se traduce en una estrategia más concreta: exámenes simulados completos por materia, corrección inmediata con identificación de errores recurrentes, y repaso focalizado únicamente en esos puntos débiles. No más maratones tragando más y más apuntes.

La ortografía, el detalle que no se tiene en cuenta

En la recta final, hay un factor que muchos no cuantifican: las faltas de ortografía pueden penalizar hasta 2 puntos en Lengua Castellana y Literatura II, lenguas cooficiales y extranjeras. En el resto de asignaturas, la penalización máxima es de 1 punto. Solo en Matemáticas no se aplican penalizaciones por este motivo. En un examen donde cada décima de 0,1 cuenta, perder un punto por descuido es ceder terreno que se ha ganado a base de horas.

El margen para remontar existe. El método está documentado. Las semanas que quedan son suficientes para quien las usa bien.