Raquel Noya 13 AGO 2026 - 18:30h.

Lo que comenzó hace ocho años como una idea para asustar a quienes pasearan por el monte se ha convertido en un multitudinario recorrido nocturno

La inscripción continúa abierta hasta el mismo día del evento, el 15 de agosto, o hasta completar las 1.600 plazas disponibles

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A CoruñaA veces las grandes ideas surgen de la manera más imprevisible. Hace una década, las hijas de Manuel Gómez, presidente de la Sociedad Deportiva Barbantia Roda, caminaban con su padre por el monte cuando se les ocurrió una propuesta tan sencilla como inquietante: ¿Por qué no organizar "una andaina" y aprovechar el bosque para asustar a quienes participasen?

La respuesta de su padre fue un “¿Por qué no?”. Y aquel comentario terminó convirtiéndose en una tradición que cada verano transforma los montes de Rianxo, en A Coruña, en un escenario de película de terror que nadie quiere perderse.

La Andaina da Santa Compaña celebra este sábado 15 de agosto su octava edición y vuelve a hacerlo con una legión de participantes dispuestos a recorrer ocho kilómetros en plena noche. Ya hay 800 personas inscritas, aunque la organización ha decidido poner un límite de 1.600 participantes. “Decoramos el monte y contratamos actores y actrices. Es un espectáculo, la verdad”, explica María Mirón, colaboradora del evento desde sus inicios allá por el año 2016.

De 200 participantes a una multitud

La primera edición reunió a unas 200 personas. El éxito fue creciendo año tras año hasta alcanzar una cifra que obligó a replantearse el formato. En una ocasión llegaron a registrarse 2.600 participantes. La avalancha provocó incluso parones durante el recorrido por los atascos que se formaban en algunos puntos y obligó a la organización a replantearse la convocatoria. “Fue un caos. La gente se paraba a hacer fotos y había tanta gente que se producía un efecto embudo en algunos tramos del recorrido”, recuerda María.

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Desde entonces, la organización ha fijado el tope en 1.600 personas para intentar mantener el espíritu de la prueba y evitar que una multitud termine convirtiendo una noche pensada para disfrutar en una interminable espera. Aun así, las plazas vuelven a volar. Hay participantes que llevan años sin faltar a la cita y otros que llegan desde diferentes puntos de Galicia y del resto de España. “Hay gente que no se ha perdido ni una de las ocho ediciones y cuando se acerca el evento piden que se les avise para llegar a inscribirse a tiempo”, revela María.

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Un kilómetro de bosque convertido en una pesadilla

La ruta tiene una dificultad baja y recorre unos ocho kilómetros en formato circular. Pero que sea sencilla no significa que sea tranquila. El momento culminante llega en O Camiño do Vixiante, un tramo de aproximadamente un kilómetro situado en pleno bosque. Allí se concentra buena parte de la maquinaria del terror: medio centenar de actores esperan a los participantes entre decorados y escenas preparadas para sorprenderlos.

Y en esta edición… la organización nos adelanta que habrá novedades: “Cada año vamos aumentando la decoración y los actores. Este año estrenamos decorado”, explica María. Los participantes atravesarán ese tramo de animación dos veces durante la ruta, por lo que quienes crean haber sobrevivido al primer paso no podrán relajarse demasiado. La recomendación de la organización es clara: llevar linterna y calzado adecuado, y sobre todo, estar preparados para cualquier cosa que pueda ocurrir durante el trayecto.

La Santa Compaña sale de noche

La salida está prevista a las 23:00 horas desde el área recreativa de Campo Maneiro, en la parroquia de Taragoña. Desde allí, los participantes se adentrarán en un recorrido que pasará por el mirador del Castro Barbudo, la Cruz do Raio y la aldea de Ourille antes de regresar al punto de partida.

La Cruz do Raio añade, además, su propia historia al recorrido. El nombre procede del crucero levantado en el lugar donde años atrás murió un hombre alcanzado por un rayo. La previsión es que los últimos participantes completen la ruta entre las dos y las tres de la madrugada, después de recuperarse de algún que otro susto.

Un evento para todos

Aunque el objetivo es provocar algún que otro sobresalto, la organización insiste en que se trata de una actividad accesible y pensada para disfrutar en grupo. De hecho, entre los participantes de este año hay una persona con discapacidad visual que ya acudió en la edición anterior y ha decidido repetir. “Estamos encantados de que venga gente de toda la geografía”, señala María. Para la organización, ese tipo de historias son precisamente las que justifican que el evento siga creciendo.

La inscripción permanece abierta hasta el mismo día de la prueba, siempre que queden plazas. El precio es de 3 euros para los niños y 5 para los adultos, mientras que las camisetas conmemorativas cuestan 10 euros. Y después de atravesar el bosque, superar los sustos y llegar de nuevo a Campo Maneiro, queda la recompensa: una panorámica nocturna de la ría de Arousa que, según quienes participan, convierte el final de la aventura en otro espectáculo. En Rianxo, la Santa Compaña forma parte del imaginario colectivo. Todo el mundo sabe que, una noche al año, en torno a la semana del 15 de agosto, es tradición recorrer los caminos y hacerlo en compañía por si uno no se recupera del susto.