La temperatura del Sol está cambiando y los astrónomos investigan posibles consecuencias para la Tierra

Marta Egea 27 JUN 2026 - 11:00h.

La actividad del Sol está aumentando y los astrónomos vigilan con atención las posibles consecuencias que podría tener para la Tierra

Un poco más cerca del origen del universo: la radiación cósmica de fondo podría ser clave

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Cuando observamos desde la Tierra, el Sol parece inmutable. Sale cada mañana, ilumina el planeta y mantiene las condiciones necesarias para la vida. No obstante, los astrónomos saben desde hace décadas que nuestra estrella está lejos de ser un objeto completamente estable. Su actividad cambia constantemente: aparecen manchas solares, se producen erupciones gigantescas y el flujo de radiación varía en ciclos que pueden influir en el llamado “clima espacial”.

Ahora, varios estudios recientes y observaciones de agencias como la NASA han vuelto a poner el foco sobre una pregunta que puede generar mucha inquietud: ¿está cambiando la temperatura del Sol y qué consecuencias podría tener eso para la Tierra? Tras detectarse un aumento de la actividad solar asociado al llamado Ciclo Solar 25, esta cuestión ha vuelto a generar debate. Han surgido algunos mensajes alarmistas sugiriendo escenarios catastróficos inmediatos, pero la realidad científica es más compleja y menos alarmante.

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El Sol no tiene una temperatura fija e inmutable

En muchas ocasiones se habla de la temperatura del Sol como si fuera un valor único, pero, en realidad el astro presenta diferentes capas con comportamientos muy distintos. La superficie visible, la fotosfera, ronda los 5.500 grados Celsius, mientras que la corona solar, la atmósfera exterior del Sol, alcanza temperaturas de millones de grados. Precisamente esta diferencia extrema es uno de los grandes misterios de la astronomía moderna.

Además, la actividad magnética del Sol provoca fluctuaciones constantes. Por ejemplo, las manchas solares son regiones algo más frías que el resto de superficie, pero están asociadas a campos magnéticos intensos y suelen ir acompañadas de episodios energéticos muy violentos. Cuando la actividad solar aumenta, también lo hacen las llamaradas y las eyecciones de masa coronal, enormes explosiones de partículas cargadas que pueden viajar hacia la Tierra.

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Los científicos llevan siglos observando estos cambios, pero en las últimas décadas los satélites han permitido medirlos con mucha más precisión. Gracias a ello, los astrónomos saben que el Sol atraviesa ciclos de actividad de aproximadamente 11 años. Durante el máximo solar aparecen más manchas y erupciones; durante el mínimo solar, la estrella entra en una fase más tranquila.

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El “despertar” del Sol que desconcierta a los científicos

Uno de los motivos por los que el tema ha vuelto a ser noticia es que el actual Ciclo Solar 25 parece estar mostrando una actividad más intensa de la prevista inicialmente. Algunos investigadores pensaban que el Sol podría entrar en una etapa prolongada de relativa calma tras el mínimo histórico registrado en 2008, pero las observaciones más recientes apuntan a un comportamiento más energético.

La NASA y otros organismos internacionales han confirmado un incremento en las manchas solares y en la frecuencia de erupciones importantes. Durante 2025 se detectaron varias llamaradas de gran intensidad, incluida una de clase X2.7, considerada la más potente del año hasta ese momento. Este tipo de eventos puede alterar las comunicaciones por radio y generar tormentas geomagnéticas al interactuar con el campo magnético terrestre.

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Los astrónomos insisten en que este comportamiento entra dentro de las variaciones naturales de la estrella. Lo relevante es que el máximo solar actual parece algo más activo de lo que se esperaba, lo que obliga a vigilar con atención posibles efectos tecnológicos en la Tierra.

¿Puede afectar al clima en la Tierra?

A pesar de que el Sol influye claramente en el clima terrestre, ya que es la principal fuente de energía del planeta, la comunidad científica insiste en que el actual calentamiento global no está provocado por un aumento reciente de la actividad solar.

La NASA señala que desde finales de los años setenta los satélites han medido la energía procedente del Sol y no se ha observado una tendencia creciente capaz de explicar el rápido aumento de las temperaturas en la Tierra. De hecho, si el Sol fuera el principal responsable del calentamiento actual, también debería calentarse la atmósfera superior, algo que no pasa.

Eso no quiere decir que la actividad solar no tenga efectos climáticos. Los ciclos solares sí pueden introducir pequeñas variaciones en la atmósfera terrestre y afectar ciertos patrones meteorológicos. Algunos investigadores estudian posibles relaciones entre la actividad solar y fenómenos como cambios en las precipitaciones, alteraciones en corrientes atmosféricas o ligeras variaciones térmicas regionales. No obstante, estos efectos son relativamente pequeños comparados con el impacto de las emisiones humanas de gases de efecto invernadero.

¿Cuál es el verdadero riesgo?

Donde sí hay una preocupación real es en el llamado clima espacial. A diferencia del clima meteorológico, el clima espacial hace referencia a las condiciones del entorno espacial influenciadas por el Sol: viento solar, radiación, tormentas geomagnéticas y partículas energéticas.

Hace siglos, una tormenta solar intensa apenas habría tenido consecuencias visibles más allá de unas auroras boreales espectaculares. Sin embargo, hoy en día, sí que podría afectar a satélites de comunicaciones, sistemas GPS y navegación, redes eléctricas, conexiones a internet, aviación y vuelos polares o misiones espaciales y astronautas.