Europa Press 05 AGO 2026 - 13:56h.

El fundador y CEO de la plataforma se ha pronunciado acerca de los motivos de la breve desaparición atribuyendo la culpa a un "extorsionador" que distribuyó "contenido ilegal modificado con Inteligencia Artificial"

También ha reprochado que Apple retirase Telegram de la App Store antes de ponerse en contacto con la plataforma

Compartir







Tras conocerse la noticia de la momentánea retirada de Telegram de la App Store de Apple en varios países el pasado lunes 3 de agosto, el fundador y CEO de la aplicación de mensajería, Pavel Durov, se ha manifestado acerca de los motivos de la breve desaparición atribuyendo la culpa a un "extorsionador" que distribuyó "contenido ilegal modificado con Inteligencia Artificial (IA)".

Telegram desapareció repentinamente en varios países tras identificar la violación de ciertas directrices de la tienda de Apple, que prohíben distribuir material de abuso sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés). La aplicación volvió a estar disponible en la tienda horas después, tras eliminar el contenido de inmediato y suspender al usuario que lo publicó.

Pavel Durov ha matizado su versión de lo ocurrido a través de una publicación en su cuenta de X, donde ha asegurado que el servicio fue atacado por un "extorsionador", el cual editó un mensaje antiguo de un chat grupal activo para mostrar "contenido ilegal modificado con IA" relacionado con CSAM.

El atacante: "un extorsionador de derribos"

"Los extorsionadores han encontrado una forma de manipular a Apple para que reaccione de manera exagerada", explica. Este tipo de atacantes basan su estrategia en la "exigencia de un rescate a los propietarios de los grupos a cambio de no atacar a sus comunidades".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

De esta forma, utilizan cuentas automatizadas para insertar contenido ilegal en grupos públicos y, después, lo denuncian directamente a Apple. Con ello, intentan provocar la eliminación de comunidades legítimas "cuyos administradores se negaron a pagar".

Al editar un mensaje antiguo del chat, "el contenido quedó oculto para los miembros del grupo, lo que impidió que lo vieran o lo reportaran" antes de que el extorsionador lo denunciara a Apple, afirma Durov en el comunicado.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El CEO ha reprochado que Apple retirase Telegram de la App Store antes de ponerse en contacto con la plataforma, pues, según sus palabras, crea un "riesgo sistémico potencial" para cada aplicación que contenga contenido generado por usuarios.

Pero no es la primera vez que Telegram y Durov afrontan preguntas sobre su responsabilidad por el contenido que publican los usuarios. "Telegram tiene una amplia experiencia identificando los trucos utilizados por grupos de denunciantes coordinados y protegiendo a las comunidades legítimas", concluye el mensaje.