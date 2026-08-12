Tal y como se observa en la captura, el soberano se deja ver a bordo de una embarcación, sin camiseta y vestido únicamente con un bañador estampado

El divertido momento en el que el rey Felipe, en actitud relajada, es sorprendido en un local de Mallorca: "Guapo, guapo y guapo"

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El rey Felipe ha protagonizado este miércoles, 12 de agosto, una de las imágenes más singulares de su historia: sin camiseta y en bañador, a bordo de un barco y acompañado por su círculo cercano.

La fotografía, publicada en exclusiva por 'Diez Minutos', fue tomada este pasado domingo, después de la entrega de los premios de la Copa del Rey MAPFRE de vela.

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Según la información difundida por la propia revista, el monarca aprovechó la jornada posterior a la competición para disfrutar del mar junto a un grupo de amigos.

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Tal y como se observa en la captura, el soberano se deja ver a bordo de una embarcación, sin camiseta y vestido únicamente con un bañador estampado, mientras comparte una jornada de baño y comida con sus acompañantes. Entre ellos se encuentra el cantante Jaime Anglada, amigo personal del monarca, que se encuentra recuperándose del grave accidente que sufrió en 2025.

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La escena tiene además un detalle que no ha pasado desapercibido para los aficionados a la moda: Felipe VI lleva un bañador de la firma española Kiff Kiff, una elección que incluso ha despertado interés por tratarse de una prenda de una marca nacional. En concreto, se trata del bañador tipo bermuda en color azul con estampado cachemir, que tiene un coste de 64,95 euros.

Una imagen poco habitual del rey y la otra vez que fue fotografiado

La relevancia de la fotografía no está tanto en lo que está haciendo el rey -una jornada privada de mar con amigos durante sus vacaciones- como en lo poco habitual que resulta ver al jefe del Estado español en bañador y en una situación tan informal.

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Desde su proclamación en 2014, no se había difundido una imagen de Felipe VI en estas circunstancias. De hecho, solo existen fotografías anteriores de su juventud en traje de baño, e incluso pertenecen a otra época de su vida: cuando todavía era príncipe de Asturias.

El entonces príncipe Felipe ya fue fotografiado en bañador durante una escala del buque escuela Juan Sebastián Elcano, cuando tenía 19 años y se encontraba realizando su formación militar. Aquellas fotografías fueron tomadas en Río de Janeiro en 1987, durante la primera escala internacional del buque.

El entonces príncipe de Asturias aprovechó los días de descanso para disfrutar de las playas de Ipanema y Copacabana junto a compañeros. Las imágenes terminaron llegando a la portada de la revista '¡Hola!' en marzo de aquel año. En ellas aparecía el joven Felipe divirtiéndose en la playa, corriendo por la arena y bañándose con otros compañeros.

Han pasado casi cuatro décadas desde aquellas fotografías. La diferencia es evidente: entonces era un joven príncipe que se encontraba en plena formación militar; ahora es el rey de España, padre de dos hijas y una de las figuras públicas más vigiladas del país. Por eso, la nueva instantánea de Mallorca adquiere un carácter excepcional.

No resulta extraño, por otra parte, que sea el mar el escenario de esta fotografía. Mallorca forma parte desde hace décadas del periodo estival de la familia real española, y Felipe VI mantiene una estrecha vinculación personal con la vela.

Este verano, el monarca ha combinado sus compromisos institucionales con algunos momentos de descanso en la isla. La vela, como viene ocurriendo desde hace años, ha vuelto a ocupar un lugar destacado en su agenda. Días antes de estas fotografías, Felipe había sido visto en Mallorca disfrutando de un ambiente mucho más relajado, incluso tomando una cerveza junto a amigos y compañeros después de sus actividades náuticas.

El precedente y el único miembro sin fotografiar en bañador

La fotografía también invita inevitablemente a recordar otros dos episodios: las imágenes de la reina Letizia en bikini hace años y las de la princesa Leonor el año pasado.

En 2011 trascendieron fotografías tomadas durante unas vacaciones en las que la entonces princesa de Asturias aparecía en bikini. Aquellas imágenes protagonizaron una gran repercusión por mostrar a Letizia en una situación privada y alejada de sus obligaciones públicas.

En 2025, 'Diez Minutos' también publicó las primeras fotografías de la princesa Leonor en bikini durante una escala del Juan Sebastián Elcano en Uruguay.

Aquellas imágenes, tomadas mientras la heredera disfrutaba de unas horas de descanso en la playa, provocaron una fuerte discusión sobre la privacidad y la intimidad de la familia real.

Hasta el momento, el único miembro de la familia real española que no ha sido pillado en bikini ha sido la infanta Sofía, la benjamina y quien más privacidad disfruta de los cuatro.