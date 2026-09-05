Antoni Mateu 05 SEP 2026 - 09:00h.

El 9 de septiembre está fijado en el calendario del gigante californiano para la puesta en escena de los nuevos iPhone, pero habrán dos modelos que no saldrán este año

Los dispositivos electrónicos suben de precio: la influencia de la IA y los productos más afectados

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Los iPhone 18 Pro, 18 Pro Max y el primer iPhone plegable verán la luz el próximo 9 de septiembre. Desde el lanzamiento del iPhone 12, Apple presentaba cada año cuatro modelos de teléfonos, en dos gamas bien diferenciadas: los ‘premium’ (los modelos Pro) y los que iban sin apellido (sólo con el número). Este año, sin embargo, la estrategia cambia y dejaremos de ver a los iPhone 18 y 18 Air. Al menos, hasta 2027.

Así pues, se reserva la carta de los iPhone 18 y 18 Air para, presumiblemente, la primavera de 2027. Es la primera vez que Apple deja de presentar los modelos de entrada en septiembre (siendo significativo que no comparta el modelo numérico ya que siempre lo ha hecho), pero no es la primera vez que lanza teléfonos fuera del evento principal. Algunos dispositivos como los iPhone SE, el iPhone 16e o el 17e ya han sentado precedentes, aunque no fueran de la familia “principal” de teléfonos.

Otro de los modelos que se especula que llegue en primavera sea el iPhone 18e, junto al iPhone 18 y al Air.

¿Por qué Apple no sacará el iPhone 18 en septiembre?

Una de las razones por las que este movimiento se produce es el protagonismo: Apple quiere darle protagonismo a los modelos más caros y que incorporan más elementos de innovación.

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El suministro de los componentes es otra de las piedras angulares: no es lo mismo producir cuatro modelos a escala global, que dos. Al tener dos ventanas de lanzamiento, Apple se asegura una línea de producción más “desahogada” para satisfacer toda la demanda. Se produce este hecho después de la subida de precios generalizada de la compañía provocada por la escasez de componentes a nivel global (por la rapidísima evolución de las infraestructuras para alimentar IA, que requieren de piezas como procesadores y memorias).

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Estos motivos los desveló hace unos meses el analista de Apple Ming-Chi Kuo, una de las voces consideradas como referente en la escena de las filtraciones de Apple. Medios anglosajones como MacRumors o 9to5Mac se hicieron eco de los datos que el analista compartió en su blog personal, el cual es uno de los métodos habituales de dicho filtrador cuando da a conocer los próximos movimientos de la marca.

¿Qué nuevos dispositivos veremos en septiembre?

El evento de Apple se podrá ver en España a las 19h de la tarde el 9 de septiembre, en la página web oficial de la compañía. Aunque haya dos grandes ausencias en los iPhone, uno de los cambios más disruptivos será la puesta en escena del primer plegable de Apple, el iPhone Ultra.

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Además de los teléfonos, Apple también presentará la nueva remesa de relojes: los Apple Watch Series 12 y Apple Watch Ultra 4 (llamados así por el orden cronológico que la compañía lleva siguiendo desde que estos salieron al mercado).

Y de lo que se ve desde fuera, a las tripas: se espera que la compañía haga mucho énfasis en los procesadores de los dispositivos en materia de inteligencia artificial, tanto en las capacidades mejoradas de Siri AI (potenciada con Google Gemini) como por la capacidad de ejecutar tareas de diferentes modelos, en modo local, dentro de los dispositivos y sin que estos tengan que depender de grandes infraestructuras en la nube para funcionar.

En un terreno más corporativo, otra de las claves del evento es quién lo va a presentar. Estos dispositivos harán su puesta en escena de la mano del nuevo CEO, John Ternus, quién sustituye a Tim Cook tras 15 años llevando las riendas de la multinacional.