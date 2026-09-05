Puri Ruiz 05 SEP 2026 - 08:00h.

La actriz, que adora hacer deporte, mantiene una rutina de entrenamiento de cinco días en semana, si bien suma a su disciplina la práctica de numerosas actividades al aire libre

Elsa Pataky y su fórmula secreta para mantenerse en forma a sus casi 50 años: "Empezó mi interés por los suplementos"

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“Los 50 son los nuevos 30”, afirmaba el pasado agosto Elsa Pataky en una entrevista en la revista '¡HOLA!'. La actriz y modelo se siente feliz con el cambio de década, a pesar de los numerosos retos que le plantea ser madre de tres adolescentes, y asegura que, en la actualidad, haber llegado a esa edad es mucho más fácil debido al amplio abanico de posibilidades que tenemos las mujeres para cuidarnos. Al respecto del autocuidado, el deporte es uno de los pilares fundamentales para conseguirlo, y a la vista está que está muy en forma. Gran parte de su ocio es, precisamente, la actividad física y su vida rodeada de naturaleza; pero además de eso, ¿cuál es la rutina deportiva de Elsa Pataky a sus 50 años? Estas son las claves de su entrenamiento.

Saber evolucionar con la edad

No es noticia que Elsa ha sido siempre un referente en cuanto a estilo de vida y bienestar. Y es porque el deporte ha estado presente en todas y cada una de sus etapas vitales. Eso sí, no se ha conformado con practicar una sola disciplina y ha sabido escuchar a su cuerpo.

Lo primero y básico es que la actriz ha ido adaptando su rutina deportiva a los nuevos requerimientos que demanda su edad. El entrenamiento de fuerza, que ahora es tendencia absoluta, es importante en cualquier momento, pero a partir de los 40 años se convierte en una necesidad central, ya que la perimenopausia y la menopausia aceleran la pérdida de masa ósea y muscular. De ahí que ganar músculo sea vital en esta etapa. "Combino el método noruego, pilates para los estiramientos y trabajo de fuerza tanto con máquinas como con peso libre. Entreno un mínimo de cuatro veces por semana", explicó al ser preguntada por su rutina deportiva en '¡HOLA!'.

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Además, sobre uno de los deportes estrella que practicaba, el yoga, la actriz señaló en el citado medio que lo dejó porque "ya resultaba duro para mis articulaciones".

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Cinco días a la semana y combinación de fuerza, cardio y pilates

En otra entrevista con ‘Woman’, explicó con detenimiento cómo el entrenamiento de fuerza es, precisamente, una de las claves de su actual rutina deportiva. Elsa Pataky entrena cinco días a la semana, y practica fuerza con pesas y con otros elementos como el balón medicinal, con el que se trabaja no solo fuerza, sino también coordinación o estabilidad del core abdominal. Hemos podido verla trabajar esa fuerza en su cuenta de Instagram, donde practica el sled push (empuje de trineo) con zancada, un tipo de ejercicio completísimo que combina fuerza, resistencia y potencia, además del fortalecimiento del core.

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“Mi rutina de entrenamiento es variada e intensa”, explicaba en la mencionada entrevista. Y, además de la fuerza, trabaja cardio y equilibrio. El cardio es una forma de mantener en forma nuestra salud cardiovascular; pero el equilibrio es, junto a la fuerza, un tipo de trabajo que nos ayuda a mejorar la coordinación y a controlar nuestros movimientos en el día a día. Y ¿cómo entrena el cardio? Practica, tal como confesó a 'Cool', el método noruego: "Cuatro minutos de intensidad a tope, en los que tus pulsaciones suban que casi no puedes ni hablar y cuatro minutos de descanso, y así cuatro veces". La intérprete explicaba también que este tipo de entrenamiento se recomienda hacer con la bici o con el remo, dos excelentes herramientas para practicar cardio.

Precisamente ese control del cuerpo y esa estabilidad se refuerzan con el pilates, disciplina que también practica la actriz y que sustituyó al yoga que practicaba anteriormente. Jorge Blanco, entrenador de Elsa, llegó a comentar en ‘Vanity Fair’ que está en plena forma y es "una máquina", lo cual es más que evidente; pero también afirmaba que es el pilates la disciplina que más le gusta trabajar.

La ventaja de poder hacer deporte al aire libre

Pero, como comentábamos al principio, Elsa suma a su exigente rutina física los deportes al aire libre, que ha confesado en más de una ocasión que la apasionan. Montar a caballo es uno de esos deportes, pasión que comparte con su hija India, y también el surf, algo que “gracias a donde vivo puedo practicar con frecuencia”, reconocía para ‘Woman’.