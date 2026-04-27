Antoni Mateu 27 ABR 2026 - 19:00h.

En febrero del año que viene entra en vigor el conocido como ‘Derecho a Reparar’ de la Unión Europea que pretende frenar la obsolescencia tecnológica y reducir los residuos de este tipo, entre otros

El error común que obliga a muchos españoles a cambiar de móvil cada dos años

Compartir







Hasta ahora, cuando queríamos cambiar la batería del móvil, o comprábamos otro o nos tocaba contratar servicios de terceros para cambiarla. Sea Android o iPhone, cambiar la batería en casa requería de suerte, conocimientos técnicos y herramientas específicas. Además de un componente que sea compatible con nuestro terminal.

Si bien, hay algunas compañías que ya empiezan a vender ciertas partes para que las sustituyamos en casa, el diseño de los teléfonos sigue siendo el gran bastión que Europa derriba en febrero de 2027. Aunque por fuera los dispositivos sean prácticamente idénticos a lo que tenemos ahora, por dentro es donde se encuentra el cambio más importante.

PUEDE INTERESARTE Los móviles antiguos vuelven a estar de moda: los modelos con los que puedes ganar dinero

¿Podremos sustituir la batería del móvil en casa?

La idea del Reglamento (UE) 2023/1542 del Parlamento Europeo y del Consejo no sólo pasa por reducir basura electrónica o frenar la obsolescencia. También pasa por que más personas puedan abrir y cambiar componentes de sus terminales, sin que tengan que ir a tiendas especializadas. En esta línea, el diseño interno de los dispositivos es clave.

PUEDE INTERESARTE Por qué no deberías dejar cargando tu móvil por la noche, según los bomberos

En el caso del iPhone, por ejemplo: abrirlo requiere pistolas de calor y herramientas de precisión para no dañar ninguno de los componentes que están dentro. Pero también necesitamos quitar montones de adhesivo y desmontar casi la totalidad del interior para acceder a la batería. Por el camino, precisión quirúrgica y herramientas especiales para evitar que nada se dañe.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

A partir de 2027, Apple tiene que poner las cosas más fáciles para abrir y cambiar los componentes: el diseño interior se debe cambiar. Y, de hecho ya hay un producto que ha sido noticia por este mismo motivo.

El primer portátil de Apple que se puede reparar en casa

Aunque se trata de la batería, el MacBook Neo ha sorprendido por su reparabilidad: no hay tiras adhesivas. No se requieren pistolas de calor. No hay que desmontar otros componentes. Sólo con un destornillador y menos de 20 tornillos para retirar ya tenemos la batería desmontada.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Compañías especializadas en reparación, como es el caso de iFixit, califican este modelo de portátil como “una excelente noticia para los consumidores, a pesar de que todavía quedan aspectos en el camino que solucionar. Como, por ejemplo, que Apple proporcione más componentes para reparar”.

La basura electrónica, el otro punto caliente de la nueva Ley

62 billones —millones de millones— de toneladas de residuos electrónicos se generaron en 2022. Así lo ilustra la ONU en materia de cambio climático y medio ambiente. Reparar baterías en casa y hacerlo de forma fácil no es el único cambio que tenemos en los dispositivos.

De forma paulatina, los fabricantes también han movido ficha en este sentido para adaptarse a las necesidades regulatorias de Europa: los teléfonos ya no vienen con cargador en la caja. Y estos son sólo los primeros de la lista ya que,, de forma gradual tabletas y portátiles también vendrán sin estos.

¿El objetivo? Minimizar residuos y aprovechar los cargadores que tengamos por casa.