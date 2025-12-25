Antoni Mateu 25 DIC 2025 - 17:30h.

Con el paso del tiempo se van conociendo más detalles al respecto del primer iPhone plegable que Apple tendría planeado sacar este próximo año

Fabricantes como Google, Huawei o Samsung --este último, además fabrica pantallas de iPhone-- ya tienen en el mercado sus propuestas de dispositivos plegables. Sin embargo, Apple (al menos, de forma oficial) todavía no se ha pronunciado al respecto de un dispositivo de este tipo. Sin embargo, gracias a las filtraciones de analistas y medios angloparlantes, ya se tiene un mapa mucho más completo de lo que este teléfono traería consigo.

Desde el diseño hasta los componentes internos, pasando por su aspecto o su precio. ¿Qué se sabe hasta la fecha del primer iPhone plegable?

Cuerpo de titanio, dos pantallas y ‘estilo libro’

Actualmente, dos son las formas en las que podemos ver un teléfono plegarse: en forma de libro --con un eje vertical-- o en formato ‘concha’, como los teléfonos antiguos. Los últimos rumores apuntan a que sería un iPhone al estilo de los Galaxy ZFold: es decir, se abriría como un libro.

El material escogido sería el titanio, que este año hemos podido ver de forma exclusiva en el iPhone Air. Al menos, en lo que es el exterior, ya que se apunta a que las bisagras internas estarían hechas de aleaciones de titanio, acero inoxidable y metal líquido.

Las pantallas serían dos: una pequeña en el exterior, para cuando está plegado. Otra, en el interior, que estaría en torno a las 7,7 o 7,8 pulgadas de diagonal, y con un ratio de aspecto 4:3. Se acercaría a las dimensiones de los actuales iPad mini, que actualmente cuentan con pantalla de 8,3 pulgadas.

Se ha de sumar a la ecuación la creación de un material propio para la pantalla interna, que tendría como objetivo eliminar la marca por donde se dobla el teléfono. Presumiblemente, este habría sido una de las ‘líneas rojas’ de la compañía a la hora de diferenciarse de sus competidores: cuando el móvil está abierto, evitar que la doblez se note.

Adiós a esta función histórica

Desde 2017, Apple presentó el sistema de identificación Face ID en los iPhone X. Desde entonces, este sistema de seguridad ha reemplazado al reconocimiento de huellas Touch ID en los teléfonos. No obstante, debido al nuevo diseño plegable, este nuevo iPhone traería de vuelta las huellas dactilares.

En el apartado de las cámaras, se espera que este modelo cuente con cuatro lentes: dos en el exterior y dos en el interior. Eso sí, si los pronósticos se cumplen, también nos despediríamos de la cámara teleobjetivo, presente actualmente en los modelos Pro y Pro Max.

Sin soporte para tarjeta SIM física pero con más batería

Apple ha introducido una novedad a nivel global con el iPhone Air, dada su delgadez. Este modelo es el primero que en todos los mercados, únicamente se puede utilizar con las tarjetas eSIM. Lo mismo sucedería con este nuevo dispositivo.

Ahora bien, en el apartado de la batería es donde ganaríamos en autonomía. Se espera que este modelo supere la capacidad del iPhone 17 Pro Max, que actualmente es el teléfono con más prestaciones en este aspecto.

¿Cuál será su precio?

Con los años hemos visto cómo los iPhone han superado las barreras de los 1.000 y de los 2.000 euros. En modelos de la competencia --si se pone el foco en los dispositivos plegables-- estos tienen precios que oscilan los 2.000 euros.

Aquí hay discrepancia por parte de los analistas. Por parte de Ming-Chi Kuo, quién es uno de los filtradores más reconocidos a nivel global, estima una cifra comprendida entre los 2.000 y los 2.500 dólares. Un umbral que también comparte el analista y filtrador Mark Gurman (Bloomberg).

Empresas especializadas, como UBSAnalysts estiman un rango inferior, entre de 1.800 y 2.000 dólares.

¿Cuándo saldría el iPhone plegable?

Se estima que el primer plegable de los californianos salga a la palestra en septiembre de 2026, como parte de la línea de los futuros iPhone 18. No obstante, este horizonte parece estar algo difuso.

Del mismo modo que se pronostica esta fecha, los rumores también apuntan a un posible retraso hasta 2027 debido a que “Apple todavía no ha tomado decisiones clave al respecto del diseño de componentes, como es el caso de la bisagra”, explican desde MacRumors. Ahora bien, también matizan que “no está claro --que este rumor-- sea del todo preciso”.