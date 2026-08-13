Los dispositivos electrónicos suben de precio: la influencia de la IA y los productos más afectados

Antoni Mateu 13 AGO 2026 - 17:18h.

Un experto en seguridad explica por qué la inteligencia artificial y otros factores suponen un aumento de precio de la electrónica que consumimos

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Dispositivos como teléfonos móviles, ordenadores o unidades de almacenamiento suben sus precios y reducen disponibilidad de stock. No se trata de un hecho aislado, sino que es una consecuencia directa de la expansión de la inteligencia artificial: no de la tecnología del algoritmo como tal, sino de las infraestructuras que son necesarias para que esta funcione.

Para explicar lo que podemos esperar como consumidores, el director de seguridad y procesos de cdmon, Miguel Ortega, contesta a algunas de las dudas más recurrentes sobre el asunto.

No parece probable que los precios se vayan a normalizar

Preguntado por cuándo volverán a bajar los precios, Ortega explica que "pueden estabilizarse y volver a bajar, pero no será algo ni inmediato ni homogéneo este 2026". ¿El motivo? Se siguen construyendo fábricas, a pesar de que "el mercado de los semiconductores es cíclico".

"El problema es que construir nuevas fábricas, salas limpias y líneas de producción requiere inversiones muy elevadas y plazos de varios años. Por eso la oferta no puede reaccionar a la misma velocidad que el crecimiento de la IA", prosigue el experto.

Apunta, además, a un escenario de bajada progresiva de precios. Donde primero se desacelere, después se estabilice y, finalmente, bajen de nuevo: "El precio del componente y el precio de la tienda no se mueven al mismo tiempo. Las marcas trabajan con inventario y contratos cerrados con antelación, por lo que una subida puede tardar meses en llegar al producto final y una bajada también. Mi escenario más prudente sería hablar primero de estabilización y, después, de posibles descensos en determinadas categorías cuando aumente la oferta o se enfríe la demanda".

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Los recursos que necesita la IA son los mismos que los que tiene un ordenador

¿Qué elementos requiere un centro de datos de forma tan masiva? Al fin y al cabo, un centro de entreno de IA no deja de ser un ordenador inconmensurable, lleno de procesadores, discos duros de almacenamiento y memoria RAM.

En este sentido, Ortega explica que para atender la demanda (de los centros) "los fabricantes destinan una parte mayor de sus fábricas y de sus inversiones a productos para servidores, que suelen tener más margen y contratos de gran volumen. El resultado es que queda menos capacidad disponible para memorias y chips destinados a ordenadores, teléfonos, consolas o discos SSD".

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Pero la IA no es la única culpable, explica el directivo: "también influyen el tipo de cambio, los costes energéticos, los aranceles, la logística, la fabricación en nodos avanzados y la estrategia comercial de cada marca. Pero la IA intensifica una tensión que ya existía: la oferta industrial tarda años en ampliarse, mientras que la demanda puede crecer en pocos meses".

¿Cuáles son los productos que van a verse más afectados?

Dentro del enorme abanico disponible en el mercado, Miguel Ortega resalta los siguientes, en primera línea: "los que incorporan mucha RAM, almacenamiento SSD de alta capacidad o chips avanzados: portátiles de gama alta, estaciones de trabajo, ordenadores para videojuegos o IA, móviles premium y dispositivos con configuraciones de 512 GB, 1 TB o más".

Pero también señala a los productos más económicos ya que "el fabricante tiene menos margen para asumir una subida sin tocar el precio o reducir prestaciones".

En todo este escenario tormentoso, hay equipos que reducen mucho el impacto: "los modelos de generaciones anteriores, los equipos reacondicionados con garantía, las configuraciones con menos memoria y algunos dispositivos en los que la memoria representa una parte menor del coste total". Aunque matiza que "ninguno se salva ya que la presión también lleva a componentes auxiliares y a la cadena logística".

Finalmente, para evitar que duela el bolsillo de muchos usuarios, el experto recomienda "comprar en base a las necesidades reales y no por presión comercial e intentar alargar lo máximo posible la vida útil de nuestro dispositivo".