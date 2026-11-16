Los daños provocados por las fuertes lluvias y el granizo dependerán de las coberturas contratadas, mientras que el Consorcio podrá indemnizar los desperfectos ocasionados por una inundación extraordinaria

Un mecánico avisa de la avería que suele empeorar mucho si se sigue usando el coche unos días más: "Acaba con el motor"

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Otoño es la época del año con más lluvias intensas, que pueden convertir un coche aparcado en la calle en un vehículo lleno de abolladuras y con el parabrisas roto. En esos casos, la primera duda suele ser quién paga la reparación: la compañía aseguradora o el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS).

La respuesta depende, sobre todo, de cómo se ha producido el daño. No es lo mismo que el granizo golpee la carrocería, que el agua de la lluvia entre directamente en el vehículo o que una riada inunde la calle y deje anegado el vehículo.

El granizo depende de la póliza, no lo cubre el Consorcio

Aunque una granizada sea muy intensa y provoque daños importantes, el pedrisco no figura entre los fenómenos naturales que la normativa considera riesgos extraordinarios. El Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios recoge, entre otros, terremotos y maremotos, inundaciones extraordinarias, erupciones volcánicas, tempestades ciclónicas atípicas y caída de cuerpos siderales.

El granizo no aparece, por lo que el CCS no indemniza, como regla general, los daños que causa en los vehículos. El reglamento publicado en el BOE establece cuáles son los riesgos que asume el organismo. Por tanto, si las piedras de hielo abollan el capó, el techo o las puertas, rompen el parabrisas o dañan los faros, habrá que acudir a la aseguradora y comprobar las garantías contratadas.

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Un seguro a terceros básico cubre la responsabilidad civil por los daños que el conductor cause a otras personas o bienes, pero no suele hacerse cargo de los desperfectos del propio coche. La situación cambia con la cobertura de lunas. Si la póliza la incluye, la reparación o sustitución de los cristales asegurados puede quedar cubierta, aunque se hayan roto por una granizada. Es una garantía habitual en muchas modalidades a terceros ampliado, pero no debe darse por hecho, ya que hay que consultar las condiciones particulares y comprobar qué cristales incluye.

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Para reparar también las abolladuras de la carrocería hace falta una cobertura de daños propios que contemple el granizo o los fenómenos atmosféricos. Los seguros a todo riesgo suelen ofrecer una protección más amplia y, por lo general, incluyen este tipo de desperfectos; aun así, hay que revisar las exclusiones y los límites del contrato. También importa la franquicia. Si está pactada, el conductor tendrá que asumir la cantidad fijada antes de que la compañía se haga cargo del resto de la reparación. Algunas pólizas a terceros ampliado permiten añadir los daños atmosféricos como garantía opcional.

Lluvia torrencial e inundación: cuándo responde el Consorcio

Con las lluvias intensas conviene distinguir dos situaciones. La primera es la lluvia que cae directamente sobre el coche o que provoca filtraciones por una entrada de agua, sin que se haya producido una inundación extraordinaria. En ese supuesto, el Consorcio no interviene, ya que la normativa excluye expresamente la lluvia caída directamente sobre el bien asegurado. La eventual reparación dependerá de que la póliza incluya daños propios o fenómenos atmosféricos y de las condiciones que establezca.

La segunda situación es una inundación extraordinaria. El reglamento define este fenómeno como el anegamiento del terreno provocado por la acción directa de las aguas de lluvia, el deshielo o el desbordamiento de cauces naturales, entre otros supuestos. Es decir, no basta con que llueva con fuerza, tiene que producirse una inundación que anegue el terreno. Si el agua arrastra el coche, lo cubre en una calle anegada o entra en él como consecuencia de ese episodio, los daños pueden quedar dentro de la cobertura del Consorcio. La definición legal de inundación extraordinaria también excluye los daños causados por la lluvia que cae directamente sobre el riesgo asegurado.

En este supuesto, la cobertura del CCS alcanza a los vehículos asegurados incluso cuando solo tienen el seguro obligatorio de responsabilidad civil. El organismo explica que, para los automóviles, la indemnización por riesgos extraordinarios también puede corresponder cuando existe únicamente una póliza a terceros; la póliza debe estar vigente y el recibo, al corriente de pago. Así lo recoge la guía del propio Consorcio.

Qué hacer si el granizo o la lluvia han dañado el coche

El primer paso es documentar los desperfectos antes de reparar o retirar elementos. Haz fotografías y vídeos de la carrocería, las lunas, el interior y cualquier otra pieza afectada. También conviene anotar la fecha y el lugar del episodio y conservar los partes meteorológicos o cualquier prueba disponible. Si el vehículo se ha inundado, no se debe intentar arrancarlo, ya que podría agravarse el daño mecánico o eléctrico.

Después hay que comunicar el siniestro cuanto antes. El artículo 16 de la Ley de Contrato de Seguro establece un plazo máximo de siete días desde que se conoce el siniestro, salvo que la póliza conceda uno más amplio. La norma publicada en el BOE fija ese plazo. Si se trata de granizo o de lluvia directa, el parte se tramita con la aseguradora, pero si el daño procede de una inundación extraordinaria, puede comunicarse al Consorcio por teléfono, en el 900 222 665, o a través de su página web.

Antes de llevar el coche al taller, es recomendable seguir las instrucciones de la aseguradora o del Consorcio y esperar a la peritación, siempre que no sea necesario actuar para evitar que los daños empeoren. Si una reparación urgente resulta imprescindible, hay que guardar las facturas y las imágenes tomadas previamente. El Consorcio aconseja conservar los restos dañados y fotografiarlos si no es posible mantenerlos a disposición del perito.